Kümne Eesti toidutootja tooted said pääsukesemärgi

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja päritolu- ja kvaliteedimärgi Tunnustatud Eesti Maitse kandmise õigust taotlevate toodete kevadine sensoorne hindamine toimus 28. kuni 31. maini. Hindamine viidi seekord professor Raivo Voki juhtimisel läbi Tallinna Tehnikaülikooli Toidutehnoloogia osakonnas. Professor Vokk viis toidukvaliteediekspertidele läbi ka sensoorikat käsitleva täiendkoolituse. Tooteid hindasid toiduainetööstuste, teadusasutuste ja -laborite erialaspetsialistidest koosnevad sõltumatud ekspertkomisjonid.

Toodete hindamine toimub väljatöötatud kriteeriumide alusel, ekspertide isiklikud maitse-eelistused arvesse ei lähe. Objektiivsuse tagamiseks hindavad eksperdid tooteid anonüümselt, ilma et nad teaksid konkreetse toote valmistajat ja kaubamärki. Tänavu kevade jooksul on põllumajandus-kaubanduskoda uuendanud ka pääsukesemärgi statuuti, et see vastaks uuenenud toidumärgistamise reeglitele. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on toidukvaliteedimärke välja andnud 1998. aastast alates, pääsukesemärk anti esimest korda välja 2000. aastal.