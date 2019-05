LAADAFOTOD | Türi lillelaat meelitas kohale bussitäite kaupa soomlasi ja rootslasi

“Laat läks suurepäraselt. Ma loodan, et ka müüjad jäid rahule,” ütleb Türi lillelaada peakorraldaja ning Türi Aianduse ja Mesinduse Seltsi juhatuse esimees Pille Marrandi. “Loomulikult hakkasid kuumaga teed tolmama, asfaldil tuli pigi välja, aga oleks olnud hullem, kui oleks sadanud.”

Juba eelmüügist olid soomlased-rootslased hulga pileteid ostnud, aga suur hulk gruppe tuli ka ilma ette teatamata. “Turistide busside juures olev kassa oli täitsa umbes,” ütleb Marrandi, kelle sõnul tulid välismaalsed väikeste aiakärudega ning mahutasid need laadalt naastes koos taimedega bussidesse.

Täpsemad kokkuvõtted külastajate arvu kohta tehakse lähipäevil. Praegu ollakse ametis viimaste koristustöödega. Plaanitakse laada-ala üle mõõta ning arutada, kas järgmisel aastal saaks mõned uued ideed ellu viia.

Selle aasta laadaks prooviti leida ettevõte, kes pakuks lastehoiu teenust, ent sobiv firma andis endast märku liiga hilja. Võimalik, et plaan viiakse ellu järgmisel korral. Kui sel aastal muudeti pikemaks taimede müügitänav, siis nüüd mõeldakse ka söögiplatsi ümber korraldamisele. Mitte aga suuremaks, vaid selliseks, et müüjatel ja kauplejatel parem oleks.

“Meie eesmärk Türi lillelaadaga on selline, et rahul oleksid nii kauplejad kui ka külastajad. Ega laata väga suuremaks enam muuta ei saa ning arvan, et pole ka mõtet. Siht on pigem see, et kõik külastajad jõuaksid kõikide kauplejateni,” ütleb Marrandi, kes kiidab laadameeskonda, kuhu kuulub üle saja inimese.

Reede vaikne, laupäev vali

Pärnumaalt Türile tulnud Tootsi aiandi perenaine Marje Alvet ütleb, et nemad jäid müügi osas laadaga rahule.

“Püsikute müük oli väga hea, ka suvelillede amplid läksid hästi. Reedel oli rahvast vähem, ju oldi tööl, aga pärast käidi korralikult,” ütleb Alvet.