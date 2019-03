Läti maksuamet: iga kuues alkoholipudel Lätis ostetakse piiri äärest

„Ka mina ütlen omavalitsuste inimestele, et kasutage seda olukorda ära. See on unikaalne võimalus aktsiisipoliitika tulemusel kohale toodud inimesi siin ka hoida. Sest naaberriigi inimesed siin ka söövad, täidavad bensiinipaagi ning veedavad aega teistes poodides,” ütleb Šmite-Roķe.

Aktsiisitõus jätkub



Läti rahandusministeerium plaanib aktsiisitõusuga järgmisel aastal jätkata, kuna nende hinnangul piiriäärsete alkoholituristide hulk sellest ei vähene.

“Hinnavahe võib väheneda, aga meie hinnangul püsib see igal juhul piisavalt suur, et praeguse plaani järgi edasi minna. 2019. aastal plaanime alkoholiaktsiisi koguda 223,4 miljoni euro ulatuses, mis on muidugi rohkem kui 2018. aastal. Õlleaktsiisi plaanime koguda 60,8 miljoni ulatuses, mis on 7,7 miljoni võrra rohkem kui 2018. aastal,” räägib rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisiosakonna juhataja Jolanta Krastiņa.

Rahandusministeerium lubab naaberriikide aktsiisimuutustel silma peal hoida.

“Nagu oleme kuulnud Eesti kolleegidelt, siis kuniks hinnavahe on üks euro, on igal juhul inimestel huvi alkoholi naaberriigist osta,” ütleb Krastiņa.

Läti alkoholitootjate liidu juht Dāvis Vītols temaga ei nõustu.

„Ei ole nii, et kui alkohol on vaid ühe euro võrra soodsam. Vahe peab olema piisavalt suur, et alkoturism üldse toimiks,” on Vītols veendunud. “Kui me 2020. aastal aktsiisi tõstame, aga eestlased mitte, siis pole piirikaubandus enam üldse aktuaalne.”

Allikas: Läti Raadio