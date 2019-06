Leedus keelatakse lastešampuse tootmine ja müük

Leedus juuakse palju



Maailma Terviseagentuuri (WHO) avaldatud uuringu järgi näitab alkoholi tarbimine Leedus kasvutrendi ning seal tarbitakse kõige rohkem alkoholi Euroopas ning maailmas - 2016. aastal tarbiti Leedus inimese kohta puhast alkoholi 18,2 liitrit.



Euroopa riikidest järgnevad WHO andmetel Leedule Tšehhi (13,7), Rumeenia (13,7), Bulgaaria (13,6), Horvaatia (13,6), Belgia (13,2) ja Eesti (12,8). Nimekirja tagumises otsas on Itaalia (7,6), Island (7,5) ja Malta (7,5). Leedu Ettevõtete Konföderatsioon seadis WHO andmed aga kahtluse alla ning leidis, et tarbimine väheneb ning inimese kohta ei tarbita puhast alkoholi üle 12 liitri.

“Kui soovime, et meie lastele seda käitumist juba nii noorena sisse ei programmeeritaks, on minu meelest loogiline sellistest toodetest loobuda,” ütles Veryga. “Seda enam, et tubaka puhul on säärased otsused jõus juba palju aastaid. Mõni vast mäletab veel šokolaadi või närimiskummi, mis meenutas sigarette. Paljud tooted on poodidest kadunud ning võib kahelda, kas keegi neid eriti taga igatseb.”

Seimi majanduskomisjoni liige Andrius Kupčinskas ütles, et aasta jooksul müüakse Leedus ligi pool miljonit pudelit lastešampust. “See tähendab, et selline pudel on pea iga lapse sünnipäeval,” ütles mees. Nimelt elab Leedus ligi 500 000 last vanusevahemikus 0-17 aastat. Kokku elab riigis 2,8 miljonit inimest.

Tervisekomisjoni esimees Asta Kubilienė ütles, et teatavate keeldudega võib ühiskonnas saavutada positiivseid harjumusi, näiteks ei sõidagi inimesed enam lahtiste turvavöödega. Liberaalide sekka kuuluv Simonas Gentvilas väljendas aga rahulolematust selle suhtes, et keelatakse toota midagi, mida võiks eksportida.

Lastekodus šampuse vastu



Tallinna Lastekodus lastešampust pidude ajal lauale ei panda ning seda põhimõtteliselt.

„Mõte ongi selles, et mitte matkida alkoholi tarbimist ega juhatada lapsi sellele teele, kust nad on tulnud,” räägib lastekodu perevanem Aili Ilves, öeldes, et suurem osa lastekodulastest on pärit peredest, kus probleemi allikaks on alkohol või narkootikumid.

Ilves leiab, et lastešampuse joomine annab edasi vale signaali ning eluterve ühiskonna rajamisel tuleks sellest loobuda. Seetõttu võiks tema arvates lastešampus olla alkoholipoliitika üle arutlemisel järgmine samm.

„Me ei saa seda keelata järsult, aga teema üle võiks mõelda. Kas lastel peab see šampus olema või saab ka teisiti? Poeriiulid on lookas ning valik on mitmekesine. Kõik need joogid on laste pidudel kasutatavad,” on Ilves veendunud. "Minu lastekodu lapsed on väga rahul, kui ostame mõne uue mahla või teeme midagi muud põnevat."