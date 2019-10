Liha ei ole kõiges süüdi, rõhutavad esmakordselt jõud ühendanud Euroopa loomakasvatajad

Osalt sel põhjusel – et üldsuse arvamus loomakasvatusest ja lihatoidust sotsiaalmeedias ja ajakirjanduses levivate teadete mõjul liiga palju tegelikkusest ei kaugeneks – ühendasid jõud ka Euroopa loomakasvatajad.

Nimelt kutsuti septembris ellu üleeuroopaline algatus European Livestock Voice (Euroopa Kariloomade Hääl), mille eesmärk on vähendada lihatootmist ümbritsevat vääritimõistmist avalikkuse ees ning taastada aruteludes tasakaal.

“Usume, et kampaania on vajalik eksitava informatsiooni vastu seismiseks,” sõnas algatuse esindaja The Guardianile.

Toetusgrupp, kuhu kuuluvad lisaks Euroopa suurimale põllumeeste esindusorganisatsioonile Copa-Cogeca ka liha-, karusnaha- ja söödatootjad, soovib, et inimesed näeksid ühiskonna ja maaelu tervikpilti.

Avalikkuses (näiteks reklaamidega Brüsseli metroos) ja internetis aktiivselt sõna võtta plaaniva European Livestock Voice eesmärk on pakkuda päevakajalistele debattidele alternatiivset ja faktipõhist vaatenurka.



European Livestock Voice has taken to the streets! #meatthefacts pic.twitter.com/HMxJJQSoW9 — FEFAC (@FEFAC_EU) October 11, 2019

Septembris kohtudes sõnastati manifest, millest osa kõlab nii:

“Loomakasvatus on täna nii Euroopas kui ka mujal avalike arutelude keskmes. Aruteludega käib kaasas hulk müüte ja stereotüüpe, mis maalivad pildi, mis on teravas kontrastis sellega, mida tuhanded põllumehed tegelikult igapäevaselt näevad. Olukord on ohtlik, kuna Euroopa Liidu loomapidamise mudel seisab vastamisi suurte väljakutsetega, et tagada majanduslik elujõulisus, põlvkondade vahetus ja ühiskondlike ja keskkonnaalaste nõudmistega kohanemine.”