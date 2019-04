Lõunakeskuse taluturg avas filiaali Tartu turuhoones

Ta on seda meelt, et Tartu turuhoone peab olema Lõuna-Eesti visiitkaart. Müüki toodi nende põhisortiment, kokku ligi 70 väiketootja toidukaup.

Tartu Turu tegevjuht Ivo Tombak tunnistas, et ka nemad tulid natuke raamist välja. Kui varem olid turuhoones müügiletid paigas ja kauplemine toimus üle müügileti, siis taluturu puhul on see raam ära lõhutud. Eemaldati kahe mooduli jagu lette, et ostjad saaksid nö müügiboksi sisemusse minna.

”Võib-olla oli meil turg liiga steriilne, ei olnud sopistatust, kõik olid sirged read,” arutles Tombak. „Meil on veel muudatusi plaanis, see on alles esimene samm,” lisas ta. Mai alguses lisandub turuhoonesse mitmeid uusi kauplejaid.

Teine muudatus on see, et turuhoone hakkab mai algusest alates olema avatud vaid kella neljani, mitte enam kella kuueni, nagu seni ukse peal kirjas. Samas ei peetud nagunii ametlikest kellaaegadest kinni ja enamus müüjaid lahkus nelja ajal.

„Mõni läheb kell viis hommikul tapamajja lihakeha välja valima, mõni tahab õhtul põllul toimetada, paljud on FIE-d ja üksi tööl,” põhjendas Tombak müüjate varasemat lahkumist. Seda probleemi lahati pikka aega, kuna muudatust ei tahetud kiirustades teha. Ta rõhutas, et eesmärgiks on siiski see, et külastaja saaks kindel olla, et kui ta tuleb uksel olevatel kellaaegadel, siis on kauplejad kohal.