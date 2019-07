Maalehe lugejad kirjeldavad, kuidas õnnestus rajada vanasse talumajja vannituba

Kulus 2000 eurot

Osteti vana talumaja, kus puudus pesemisvõimalus ning WC. Kuna tubade arvelt ei soovitud eriti ruumi raisata, sest eraldi hoones oli saun juba olemas ning soov oli luua ka võimalikult avar köök, siis sai ühe toa arvelt tehtud laiendus köögile ning tekitatud väike vaba nurgake ka loodavale pesuruumile.

Enne tööde alustamist -tulevane kööginurk planeeritud vasakule ja vannituba paremale toa nurka. Foto: erakogu

“Sedasi oli meil ka kõige mugavam viis vee majja toomisel ning kanalisatsiooni välja ehitamisel, sest kõik vajaminevad veesõlmed sai luua ühte kohta ning torutööd sedasi vähem kulukad,” kirjutab lugeja.

Dušinurga paigaldus Foto: erakogu

Pesuruum mahutati ära 1,80x2 meetri suurusele ehk 3,6 ruutmeetri suurusele pinnale. Sinna paigaldati dušikabiin, WC-pott ja boiler. Ära mahtus ka korraliku suurusega mahukas kraanikauss.

WC tagune sein laudisest. Foto: erakogu

WC-poti taga on veesõlm. Seinad on värvitud, lükanduks tehti ise vanast laudisest. WC tagune sein sai laudise ehitusjäägist (tavalised puidust transpordialused, millega ehituspoest ehitusmaterjal tuuakse).

Aida alt leitud vana riiul leidis taas kasutust Foto: erakogu

Kraanikausi aluseks on kasutatud juppi vanast köögilauast, käterätiku riiul on leitud aida alt, WC-paberite hoiustamiseks on kasutuses puidust veinikast. Boiler on peidetud puidust ribikardina taha.

Boiler on peidetud ribikardina taha, WC taga on veesõlm Foto: erakogu

“Kogu töö on ise oma kätega tehtud, abikäsi läks vaja vaid torutöödel ja elektritöödel. Kogu vannitoa ehitus alates vanast remontimata toast kuni valmis pesuruumini läks koos kõigi seadmete, paigaldustööde ning materjalidega kokku maksma vaid 2000 eurot,” teatab tööde autor.