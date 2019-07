Maasikakasvatajate liidu juht: arvan, et kahtlased maasikad olid pärit piiri tagant

„Olen enam kui kindel, et see ei olnud ta enda maasikas,” kommenteeris olukorda Eesti Maasikakasvatajate liidu juht Elke Lillemets. „Ei tea, kas ta müüs teadlikult või teadmatult oma leti pealt piiritagust maasikat. Ma ei saa seda väita, aga kipun arvama, kuna selles loos arvas ka professor Püssa, et see on piiri tagant toodud.”

Sepakõrtsi talu on Maasikakasvatajate liidu liige ning osalenud varasemalt ka maasikafestivalidel. Seal on tehtud maitsmisi ning tema toodet on Lellemetsa sõnul kiidetud. Samas on maasikad selle talu jaoks suhteliselt kõrvalprodukt, kuna peamiselt tegeletakse siiski kartulikasvatusega.

Lillemets ütles, et kui selgub, et Sepakõrtsi talu pritsis oma maasikaid keelatud taimekaitsevahendiga, siis ei saa nad seda talu liidu liikmena hoida.

Enamus liidu liikmeid on keskkonnasõbralikud, mis tähendab seda, et neid kontrollitakse. „Kontrollimine on liidu poolt väga tervitatav, kontrollige rohkem!” ütles liidu juht lisades, et Sepakõrtsi juhtum on kindlasti erand.

Tema sõnul kasutavad kohalikud maasikakasvatajad kemikaale suhteliselt vähe. Kasutatakse selliseid väetisi, kus mikro- ja makroelemendid on tasakaalus ja kloori sisaldavaid väetisi, nagu Poolas tavaks, ei kasutata.

„Eestis on maad rohkem ja saab teha viljavaheldust. Suurematel on maasikad sama koha peal kaks ja väiksematel kuni neli aastat, siis võetakse taimed üles ja põllul lastakse aasta-kaks puhata, enne kui sinna jälle maasikad istutatakse,” selgitas ta. „Lõuna pool maad lihtsalt ei ole ja nad peavadki väetama, et mari üldse maasika moodi välja näeks.”