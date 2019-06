MAASIKAS ON VALMIS | Esimesed kodumaised marjad maksavad kuus korda rohkem kui välismaised

Eesti maasikad on müügil mitmetes ketipoodides letihinnaga 12-13 eurot kilo. Eelmisel aastal oli esimese maasika hind 16-17 eurot, nii et sel aastal on hind pea viis eurot madalam. Mitu korda odavamate Kreeka maasikate pika säilivuse osas on aga siinsel kasvatajal suured kahtlused.

Tartumaa maasikakasvataja AranFarmingu juht Paavo Otsus ütles, et külm tegi nende taimedele liiga. „Meil hakkasid tunnelis varajased sordid just õitsema ja esimesed õied said pihta. Külm võtab isegi siis ära, kui õis ei ole lahti, vaid on ales õienupukene,” selgitas ta. „Ma arvan, et muidu oleks võinud nädalapäevad varem maasikaid saada.”