Markiis pakub kaitset ja püüab pilke

Suvisel ajal soovime võimalikult palju aega värskes õhus veeta, mistõttu on aia- ja rõdumööbel asendamatud abimehed, mis võiksid igas praktilises aias kindlasti olemas olla. Kui veedad suvised päevad terrassil, aiapaviljonis või murul, kulub kvaliteetne ning funktsionaalne aiamööbel igal juhul ära.

Enamik meist nõustub väitega, et pole midagi mõnusamat kui suvisel ajal oma kaunilt rohelises aias istuda ning rahu ja värsket õhku nautida. Eriti mõnusat lahendust pakub aiakiik, mis valmistab rõõmu nii suurtele kui väikestele pereliikmetele. Vastavalt soovile saab valida kas väiksema või suurema kiige. Need, kes soovivad kiikuda kahe- või kolmekesi või tahavad kiigel ka pikutada ja uinakut teha, võiksid endale valida suurema mudeli. Samuti võiks mõelda katusega versioonile, mis kaitseb liigse päikese ja vihmasabina eest.

Markiis lisab aeda stiilsust

Ideaalsed abimehed, mis kaitsevad meid soojal ajal päikesekuumuse ning vihmasabinate eest, on ka päikesevarjud, varikatused ja nende hoidikud.

Kaunis ja praktiline markiis on suurepärane pilgupüüdja, mis muudab kogu aia üldpildi tunduvalt stiilsemaks. Peale selle on see täiesti asendamatu sõpradega koosviibimistel ning väiksemate ürituste korraldamisel, kui soovid veidigi kaitset päikese ja vihma eest. Markiisi valimisel on oluline pöörata tähelepanu materjalile. Erinevad materjalid vajavad erinevat hooldamist ja sobivad teatud kodude välimusega rohkem kui teistega.

Kaks kõige levinumat materjali on välikangas ja alumiinium. Välikangast on saadaval erinevates värvides, kuid see vajab rohkem hooldust kui näiteks alumiiniumist rulood. Alumiiniumist rulood on tugevad, kuid üldiselt ei anna nende disain ja värvid väga mänguruumi.

Varikatuse nurga määramine on samuti üldise tulemuse jaoks väga oluline. Näiteks ida- või läänepoolsete akende puhul soovitatakse optimaalse varju saavutamiseks 65–75% langust. Lõunasuunalise akna puhul võiks see olla 45–60%, sest päikese nurga tõttu on vaja vähem katet.

Samuti tasub läbi mõelda, millise lahendusega varikatust valida. Näiteks rullitavad ja sissetõmmatavad versioonid lubavad markiise reguleerida, võimaldades soovi korral nautida talvel maksimaalselt loomulikku päikesevalgust. Samas ei ole need aga mõeldud vastu pidama tugeva vihma, tuule või lumesaju korral. Paigalseisvad markiisid on hea lahendus terrassile ja siseõue, sest need eraldavad ruumi, pakkudes võimalust luua näiteks omaette grillimisala.

Markiisi stiili, suuruse ja värvi puhul tuleks lähtuda selle eesmärgist, olemasoleva ruumi suurusest ning selle sobivusest kodu üldise stiiliga.

Suurepärase valiku aiamööblit leiate Kaup24 e-poest.