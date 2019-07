Nädalavahetusel turule | Vaata, mis hinnaga müüakse Eesti turgudel värskeid aiasaadusi!

Maaleht RUS

Pärnu turg 11. juulil. Foto: Ago Tammik

Tabelist näeb, et enamik juurikaid ja marju on nüüdseks müügil juba täiesti vastuvõetavate hindadega.



Mis linnas on hinnad aga kõige paremad — kas Narvas, Tartus, Pärnus, Valgas, Viljandis või Tallinnas?