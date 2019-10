Oksad kohvipurus | Vaata, missuguseid toiduaineid maailmas kõige rohkem võltsitakse

Eelmisel nädalal Tallinnas toiduliidu korraldatud toidupettuste konverentsil toodi välja toiduained, mida on läbi aegade kõige rohkem võltsitud. See nimekiri algab oliiviõliga.

Oliiviõli

Oliiviõli on mitmel kujul - ekstra neitsi, neitsi, fino või kerge. See erineb töötlemise ja päritolu poolest. Mõned tootjad märgistavad sihilikult oma tootenimed valesti, näiteks ekstra neitsi oliivõlina, mis saadakse esimesest pressimisest, kuid tegelikkuses on neitsi oliivõli.

Piim

Piim on kogu maailmas laialdaselt võltsitud toit. Näiteks on teada piimapulbri tagasivõtmise juhtum, kuna toode sisaldas melamiini. Muud piimatooted on sisaldanud saasteaineid nagu formaldehüüd, vesinikperoksiid, karbamiid, pesuaine, tärklis, seapekk, veiserasv.

Kala

Mereandidega seotud pettused suurenevad. Enamik rikkumisi on seotud kalade teadaoleva eksliku tuvastamisega. Näiteks tuunikala ja riffahven on kaks kõige tavalisemat valesti märgistatud kalasorti. Vale märgistusega kaasneb oht seoses kõrgel tasemel elavhõbedasisaldusega.

Puuviljamahlad

Näiteks märgistusel on värskelt pressitud apelsinimahl või naturaalne apelsinimahl, kuid mahlast on leitud kunstlikke koostisosi nagu kaaliumsulfaat, mononaatriumglutamaat, askorbiinhape ja maisisuhkur. Naturaalseid mahlasid võidakse segada ka odavamate täiteainetega, et viia toote hinda alla.

Mesi

Peamiselt Aasiast imporditud mesi on sisaldanud antibiootikume ja pliid. Supermarketis müüdavad puhta ja orgaanilise märgistusega odavamad tooted sisaldasid segu maisisiirupist, suhkrusiirupist, glükoosisiirupist ja muid mett mitte sisaldavaid koostisosasid.

Kohv