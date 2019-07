Pane tähele: kuidas keemia maasikate pealt kõige paremini maha pesta

Sellekohasest uuringust selgus, et maasikaid tuleks pesta vahetult enne söömist külma voolava vee all, sest jääkniiskus soodustab hallitusseente arengut. Kasuks tuleb 10% keedusoola lisamine. Näiteks õunte pesemiseks soovitatakse lahjat soodalahust, aga maasikatele see ei kõlba.

Seevastu sügavkülmutamine ei aita jääkidest vabaneda, nii et kõik, mis jääkambrisse pannakse, on seal ka hiljem alles.