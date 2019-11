Parim aeg poodlemiseks! Novembris on kõikides e-poodides hinnad rekordmadalal

Selle asemel, et stressirikkalt detsembri lõpus mööda poode joosta, tasub kaaluda jõulukinkide ostmist juba novembris, kui e-kauplustes toimuvad aasta suurimad allahindlused.

Nendel kuupäevadel võib leida e-kauplustest üle kogu maailma parimaid hinnadiile:

Esmaspäeval, 11. novembril toimub suur Eesti e-poodide kampaaniapäev, kus erinevad veebipoed teevad 24 tunni jooksul palju ahvatlevaid pakkumisi.

Samal päeval peetakse ka Hiinas populaarset vallaliste päeva, mille raames korraldab e-kauplemise hiiglane AliExpress aasta suurima soodusmüügi.

Black Friday ehk must reede, mis sai alguse Ameerika Ühendriikidest ning on tänaseks levinud pea kogu maailmas, leiab aset 29. novembril. USA-s märgib Must reede suure jõuluostlemise algust. Häid pakkumisi võib leida kõigist suurimatest e-kauplustest nagu Amazon, eBay, ASOS, Walmart jt.

Omniva soovitab tänavu välismaalt pakid tellida võimalikult varakult, kuna ajaloo suurimate pakimahtude tõttu on maailma logistikakeskusi ootamas ees enneolematult suur koormus.

11. november on viimane päev, mil tellida kinke rahvusvahelistest e-poodidest, et need jõuaks jõuludeks kohale. Mustal reedel tellitud rahvusvaheliste pakkide kohalejõudmine enne jõule pole küll võimatu, kuid kaugemalt e-poest tellides on see juba äärmiselt riskantne.

Ostupühade infoga on võimalik lähemalt tutvuda siit.