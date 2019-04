Parim toit läbi aastakümnete on rukkileib

„Rukkipala on üks neid tooteid, mis on püsinud aastakümneid meie toidulaual aukohal,“ ütles toiduliidu juhataja Sirje Potisepp, kui auhind sai Leiburi esindajatele üle antud.

Potisepp lisas, et kuldmärgi sai Rukkipala juba 2004. aastal ja on seega rahva meelisleivaks olnud juba 15 aastat. Ka on Rukkipala olnud läbi aastate enim müüdud rukkileib.

Parim toidu konkursi 25. juubeli puhul kandideeris Grand Prix´le 25 toidutootjat, kellest igaüks esitas konkursile ühe toote, mille edulugu ettevõtte meeskonna hinnangul eriliselt esiletõstmist väärib.

Tiitli võitja selgitati rahvahääletuse ja Toiduliidu juhtkogu otsuse tulemusel. Toiduainetööstuse aastakonverentsil anti üle ka parima toiduaine hõbemärgid, kelle seast valiti üldvõitja.

Aasta üldvõitjaks ehk parima toiduaine kuldmärgi vääriliseks kuulutati Saarioinen Eesti Mamma kõrvitsa-kohupiimapannkoogid. Nüüd ilutseb nendel koduse maitsega mahlakate pannkookide pakendil juba kolm aumärki: parim valmistoit ja magustoit ning 2019. aasta parim toiduaine.

Parim mittealkohoolne jook 2019 on Pai ahjuõuna smuuti (Orkla Eesti AS). Parim alkohoolne jook 2019 on Vana Tallinn Wild Spices (Liviko AS). Parim lisandväärtusega toit 2019 on Smushie ökoloogiline pirni-kiivipüree spirulinaga (AS Salvest). Sellele püreele tõi võidu asjaolu, et lisanditena on kasutatud nii kaerahelbeid kui vetikaid.