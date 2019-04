Projektilaen – laen äriideede elluviimiseks

Paljud ettevõtjad on olnud olukorras, kus neil on äriidee, kuid paraku puudub raha selle elluviimiseks ja mis veel hullem, ka teistel pole usku nende unistustesse. Pahatihti kipuvadki julged äriideed jääma seetõttu pelgalt unistusteks, kuid Hüpoteeklaenu kinnisvaratagatisel antav Projektilaen aitab ka kõige julgemad ideed muuta reaalsuseks.

Nagu nimigi ütleb, on Hüpoteeklaenu Projektilaen mõeldud alustavatele ettevõtjatele, start-up kogukonna liikmetele kui ka tegutsevatele ettevõtjatele, kellel on plaanis ellu viia mõni uus äriidee või projekt. Kui tavaliselt sõltub ärilaenu laenusumma ettevõtja varasema majandustegevuse suurusest ja edukusest, siis Projektilaenu puhul määrab laenusumma eelkõige projekti maksumus ja oodatav tulemuslikkus. Sealjuures pole vahet, kas tegemist on suur- või mikroettevõttega ning samuti ei esita Projektilaen rangeid nõudeid firma tegevusvaldkonna ega kasumlikkuse osas, piisab vaid oma äriidee kirjeldamisest.

Kuna Projektilaen on disainitud uute äriideede elluviimiseks, tuleb laenu põhiosa tagastada alles projekti teostumisel ning jooksvalt peab maksma vaid laenuintresse. Juhul kui projekti teostumisel võivad tekkida ettenägematud asjaolud, on laenuperioodi vältel võimalik võtta ka kuni 12 kuu pikkust täismaksepuhkust. Seega võimaldab Projektilaen ettevõtjal keskenduda laenuperioodi vältel eranditult oma põhitegevusele.

Projektilaenu saab kuni 85% projekti maksumusest, vahemikus 20 000 kuni 200 000 eurot ning laenu pikkus on 3 – 36 kuud. Sealjuures on Projektilaenu menetlus väga kiire – esmase laenupakkumise teeme kliendile juba ühe päeva jooksul!

Sobib maaettevõtluse arendamiseks

Pahatihti jäävad maapiirkondades tegutsevatele ettevõtjatele kinnisvaratagatisel olevad laenutooted kättesaamatuks, kuna nende kinnisvara ei asu nn atraktiivses kohas. Hüpoteeklaen vaatab aga kinnistut tervikuna ja seetõttu sobib meie poolt pakutav Projektilaen suurepäraselt ka ettevõtjatele, kes tegutsevad väljaspool suuri tõmbekeskusi. Laenu tagatiseks sobib iga Eesti Vabariigis asuv kinnisvara, mille väärtus on vähemalt 10 000 eurot.

Aga see pole veel kõik. Hüpoteeklaenu Projektilaen sobib ka neile ettevõtjatele, kes osalevad erinevates projektides, kus on vajalik sildfinantseerimine. Kuna mitmetes toetusprojektides osalemisel on probleemiks toetuse väljamaksmine alles pärast projekti elluviimist, siis tagab just Hüpoteeklaenu Projektilaenu rahastatud sildfinantseering äriidee rahastamise kuni toetuse laekumiseni.

Äriideede elluviimine pole kunagi olnud nii lihtne kui praegu, piisab vaid julgusest, Eestis asuvast kinnisvarast ja Hüpoteeklaenu Projektilaenust!

