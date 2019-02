PROOVISÕIT | BMW X1 noorema põlvkonna silmis

Tegelikult saab väga edukalt sõita ka nii, et silmade tähelepanu on teel, käsi ja kõrv aga sätivad vajalikke seadeid paika. Suuremate muusikahuviliste jaoks on meeldiv tõsiasi see, et ühendad oma mobiili autoga ja valid parema käe all olevate klahvide abil hõlpsasti ja järjepidevalt albumeid ja lugusid, mida kuulata eelistad. Kuulamine oli kõlarite mõttes muidugi väikese kontserdisaali tasemel.

Hea auto üks tunnuseid on ka see, kui ruttu ta sulle omaseks saab. Automaatkasti puhul on omasus enamasti omast käest võtta, piduripedaali puhul mitte alati. Tore on tõdeda, et X1 puhul tekkis juhi ja piduripedaali kooskõla peaaegu et esimesest vajutusest alates.

Parajalt võimsa sõiduriista puhul on kerge kohaneda ka gaasipedaaliga. Valida sai režiimide sport, comfort ja eco pro vahel. Hästi läks sõiduk edasi isegi ilma sporti valimata, edukalt ja ohutult sai maanteel mööda sõita ka comfot´iga. Tugevalt vajutades õnnestus nullist sajakilomeetrise tunnikiiruseni jõuda veidi rohkem kui üheksa sekundiga. Nelivedu andis meeldiva kindluse ka jäisevõitu maanteel.

Omamoodi hasardiga on seotud aga eco-režiim. Hea meelega vaatavad seda kajastavat näidikut pikemal sõidul ka need, kes oma südames eelistavad sporti.

Keskmine kütusekulu, kui mitte väga tarmukas olla, kujuneb nii 5,5 liitrit 100 km kohta, mis tegelikku jõudlust arvestades on vägagi tore tulemus.