PROOVISÕIT | Camry on oma hinda väärt

Juhul, kui roolimine pole su lemmiktegevus, on mõttekas nautida hoopis tagumise istme võimalusi. Oleneb muidugi varustusest, aga põhimõtteliselt saab istme keskele tõmmata puldi, mille abil sättida istmeid ja kliimat, vahetada raadiojaama ja valida laulu – kui telefon on juba autoga ühendatud. Camry nn tehnoloogilisust tõestab kasvõi see, et kui juht tagumise käigu lülitab, laskub tagaakna kardin ise alla. Ning muidugi tõuseb hiljem ka üles.

Ruumi on taga nii palju kui vaja ja hulk veel lisaks, ka pakiruum avaneb kasutaja ees üllatavalt suurena. Avamise tehnoloogia on see-eest pigem tavaline – nupule vajutamine kergitab küll kaane, aga kinni tuleb see sõitjal endal tõmmata – mingit vaeva see muidugi ei valmista.

Kus võimeid proovida?

Edasi liigub kogu see disain ja mugavus väga korralikult. 2,5-liitrine hübriidmootor lubab autot usinasti takka sundida. Kuigi proovisõidupäevadel kehtis veel piirkiirus 110 km/h, ei piisanud sellest ligilähedaseltki, et saada aimu tegelikust suutlikkusest. Tehnilised andmed ütlevad, et kiirendus nullist sajani on 8,3 sekundit.

Sealjuures võimaldas mootori hübriidsus hakkama saada mõistliku kütusekuluga, mis kukkus keskmisena 5,6 liitrile bensiinile 100 km kohta. Seda on vaid mõnisada milliliitrit rohkem kui tootja lubab. Muidugi sõltub palju ka sellest, millise sõidurežiimi – ökonoomse, sportliku või normaalse – nupu käigukangi kõrvalt valid.

Ka kurvilisel teel suudab auto hästi hoida juhi seatud joont. Üllatavalt kenasti tundis rohkem küll siledate maanteede jaoks sätitud masin end ka aukudeta metsavaheteel. Mingeid konarusi või künkaid pole aga suhteliselt madalal istuva Camryga mõtet siiski proovima minna.