PROOVISÕIT | Haihambaga Renault Kadjar

Kui minult küsitaks, kas ma uue(nenud) Kadjari endalegi võtaksin, siis jah, proovisõit 1,3-liitrise 140-hobujõulise seitsmekäigulise automaatkastiga autoga lubas ritta panna mitmed plusspunktid:

+ müüjad nimetavad Kadjarit lausa maasturiks. Eks mõisted nihkuvadki kaasa, kui maailm areneb – üha enam maalt linna – aga päris maastur Kadjar muidugi pole. Küll on temas piisavalt maasturlikke jooni, näiteks kõrgem kliirens, et linna lähedal maal elades teda valikuvariandina arvestada. Minul seda enam, et jäin lõppenud talvel oma täismadala autoga sisuliselt olematu hange otsa kinni.

+ linnamaasturlikkus kajastub ka juhi istekohal: rooli taga olija istub kõrgel, ülevaade liiklusest on hea. Iste ise on sealjuures mugav, eriti selle jaoks, kes naudib nn pikendatud esiosaga tooli.

+ Ruumi ja avarust on autos isegi siis, kui neli täiskasvanud inimest oma kohad sisse on võtnud. Ka pakiruumi kohta pole põhjust halba sõna öelda.

+ ajaga on auto kaasas käinud, lisatud on kõiksugu juhiabisid. Panipaigad on endiselt hästi paigas.

+ Vaatamata 1,3-liitrisele mootorile krapsab Kadjar kenasti edasi. Ning kuigi ma pole loomult kihutaja, on mulle oluline teatav nn dünaamika ehk see, et edasiminek ei kajastuks vaid näidikupaneelil, vaid ka sõitjate sisetundes. Kiirenduse pärast Kadjar igatahes häbi tundma ei pea.

+ Kütusekulu puhul on areng olnud piisavalt kiire, et muuta hinnangu „mõistlik“ tähendust. Kadjari puhul julgen seda siiski kasutada. Kusagil kuue liitri taha 100 km kohta jäänud kulu polnud ülemäära väike, aga hea minek lubas sellega lihtsamalt leppida.