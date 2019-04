PROOVISÕIT | Hoopis kenam RAV 4

Ka mitteprofil on selle autoga võimalik täpselt manööverdada. Teenisin küllalt lühikesse külgboksi jõudmise järel seda manöövrit juhuslikult pealt näinud tuttavalt isegi kiidusõnu. Aga oleme ausad: eks tagurduskaamerast oli ikka kõvasti abi.

Kolmandale kohale heade omaduste edetabelis võiks jääda sisekujundus. Jah, siin on hoogu ja variantidega mängimist, mitmeid häid tulemusi nagu väljapeetus horisontaalsel liinil. Tulles aga nn ülalt alla tekib tunne, et erinevad seadmed ja varustuskihid on veidi liigse hoogagi üksteise peale laotud, sest nad tuli kusagile ära paigutada.

Salongis, sealhulgas rooli taga, on küllalt ruumi ja vabadust, sama trend jätkub ka pakiruumis.

Pisut harjumist/harjutamist nõudis uste avamine. Jah, pole just raske meelde jätta, et juhiukse jaoks üks klõps, ülejäänute jaoks kaks, aga ikka juhtus, et ise istusid juba rooli taga, ülejäänud seltskond ootas aga väljas kannatlikult oma võimalust.

Eriline leid oli minu jaoks Premium Plus varustusse kuuluv nutikas peegel, mis töötas ka kaamerana.

Uuel RAV 4-l oli 2019. aasta aprillis kampaaniapakkumine, odavaima auto hind oli viidud 23. 800 euro peale, hübriidid algavad kahjuks 29 900st. Kõrvuti neliveoga, mida kõigil ehk tarvis ei lähe, on saadaval ka esiveolised ja hulga odavamad autod.