PROOVISÕIT | Kamiq - üllatavalt valikurohke Škoda

Pigem konstruktiivne, mitte sugugi pisiasju siia-sinna pillav joon jätkus ka sisemuses. Kamiq on värske, hea materjalikasutusega, mõtestatud viimistlusega, pigem mugav, pehme, lisaks veel rohkete laegastega, USB-C-portidega ees ja taga, induktiivse nutitelefoni laadijaga, kuni 9,2-tollise ekraaniga ja parima varustuse puhul koguni kümne kõlariga. Kellel sellest vähe, võib tellida „dünaamilise paketi“ koos nahast sportrooli ja roostevabast terasest pedaalidega.

Tõtt öelda saab seda keskmiselt väikest/suurt autot varustada lõputult: digiabiline Laura vastab häälkäsklustele, võtmeta käivitus- ja seiskamissüsteem lülitub välja, kui võtit pole veerand tundi liigutatud, sisse ehitatud SIM-kaardi kaudu on auto alati võrgus, õnnetuse korral edastab aga ise teavet. Põhimõtteliselt täidab auto ka viibates antud käsklusi….

Lisaks pakub Kamiq võimalust omada auto (seisukorra) kohta infot ka siis, kui ise olla hoopis eemal. Nii saab kohe reageerida, kui tekib kahtlus, kas uksed-aknad on ikka kinni. Samuti leiab süsteemist abi, kui läheb meelest, kuhu oma auto suures parklas jätsid. Valikus on isegi ajahaldur, mis annab märku, kui peaksid liiklusolude vms tõttu varem teele asuma.

Selle kõige kõrval tunduvad sõidureas püsimise abisüsteem, lähiümbrust jälgiv radarisüsteem koos hädapiduriga, jalakäijatega kokkupõrke ennetamise süsteem ning ahelkokkupõrke ennetamise pidur pigem tavalistena.

Kõrgemal oled olukorra peremees

Autos on hea istuda. Juhi istet saab korralikult ülespoole kruttida, vaateväli on niiviisi üha parem (4 cm kõrgem kui Scalas). Ka on kõrgemale istmele mugavam maanduda ja sellelt autost välja astuda – kuigi niisuguse väite puhul tõstavad kindlasti pead need, kes armastavad kergelt lamades rooli hoida.

Mis aga veel autost väljumisse puutub, siis pakub Kamiq automaatset ukseservade kaitset. Lihtsamalt öeldes tuleb ukse avanedes välja väike põrkepehmendaja. Põrkepehmendaja on auto aga ka teisel moel: sellesse saab paigutada kuni üheksa õhkpatja.

Vaatamata tõsiasjale, et oma margi maasturite rivis väikseim, on Kamiq piisavalt ruumikas. Jah, tagumisel pingil ei ületa põlvede ja esiistme seljatoe kaugus viit sentimeetrit, aga ilmselt ei ostagi keegi selle klassi autot mõttega nelja täismeest ühest kohast teise sõidutada. Ning pearuumi on taga küllaga.

Pagasiruum mahutab 400 liitrit, loomulikult saab tagaistmed kokku klappida. Ei proovinud ise järele, aga väidetavalt saab vedada võtta peaaegu 2,5 meetri pikkuse eseme. Valikvarustuses leiduvad tagaluuk ja elektriliselt sissetõmmatav veokonks.

Mootorites on minekut

Škoda väikseimas, ainult esirattaveoga maasturis on head minekut. Mul õnnestus sellega tõusta mäkke pisut mägisemal maal kui Eesti ja kuigi enne starti valitses hinges kerge kõhedus tundmatusse tõusva kurvirohkuse ees, sai auto sellega hästi, isegi väga hästi toime.

Kamiq pakub 1,0- või 1,5-liitriseid (kuni 110 kW) bensiini ja 1,6-liitrist diiselmootorit, põhimõtteliselt ka surumaagaasi ehk CNG võimalust. Valikus on viie- ja kuuekäigulised käsikastid, võimsamate variantide puhul ka seitsmekäiguline DSG.

Rool annab juhi soovid ratastele täpselt edasi, võin seda kinnitada kui mitte kõige konkreetsema käega juht. Standardvarustuses on elektrooniline diferentsiaalilukk. Samuti sobis minu stiiliga auto jäikus. Et sõiduki mõõtmed pole suuremad kui hädapärast vaja, muudab see manööverdamise täpsemaks ja kindlamaks. Nõnda tundub Kamiq pigem praktilise inimese auto – kuid praktiline olla pole tänapäeval ju häbiasi!

Lehter kaane küljes

Škoda Kamiq tuli turule õigel ajal – sellised autod on popid. Ja kõik ülal loetletud omadused lubavad eeldada, et ka seda mudelit saadab edu.

Ahjaa, ununes. Kamiq tahab võimalikule huvilisele veel öelda, et tema jaoks pole pisiasju. Nii rõhutavad müüjad, et olulised on ka klaasipuhastusvedeliku paagi kaane küljes olev lehter, kütusepaagi täiteava kaane küljes olev jääkaabits koos rehvimustri sügavuse mõõturiga ja vihmavarjusahtel koos vihmavarjuga juhiukses.