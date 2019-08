PROOVISÕIT | Kirglik peretormaja Peugeot 508 SW

On siiski ka üks muutus, mis minu jaoks tundub miinusena. Nimelt, kui ma oma vanasse 508sse tagasi istusin, tundus see hulga avaram ja juhi vaateväli laiem. Uue puhul oli mu pilk 45° paremale aga üsna kaetud piilarist ja kaasreisija alla lastud päikesesirmist. Vähe loeb siin tõsiasi, et uuel autol on „madalad küljeaknad ning aknaraamideta uksed“.

Emotsioon jõust

Rool on väike, sportlik, loomult täpne ja head manööverdamist võimaldav. Ka Eesti kagunurga kitsamatel teedel oli võimalik ühe resoluutse või paari kergema manöövriga 180 kraadine suunamuutus teha. Käigukang on aja jooksul taandunud otsekui mugavaks mänguasjaks – vaid õige suuna vajutamise vaev.

Võimsust oli autosse laotud vägagi kenasti, 165 kW. Ning tuleb tunnistada, et kõik see ka rakendus täiel määral. Möödasõidud olid kiired ja turvalised, lisaks emotsionaalne heaolutunne võimsast sõiduriistast. Juba liikuv auto ärkas otsekui teist korda, kui resoluutselt gaasipedaali vajutasid.

Kui osta piisavalt kallis auto, on võimalik seadistada selle vedrustust ja dünaamikat neljas erinevas sõidurežiimis: ECO, Normal, Sport ja Comfort. Mis pisut häiris, oli ilmselt suurte velgede ja rehvide tulemus: laudsileda tee puhul tundus kõik väga hea, aga pisut soonelise või joonelise korral lasi auto end neist liialt mõjutada ning hakkas rooli juhi valdusest isegi veidi ära kiskuma (seda üritas ka aktiivne sõiduraja hoidmise süsteem).

Et kõik eelnev enda kasutusse saada, tuleb minimaalselt välja käia 28 500 eurot. Varustust ja väärtust lisades jõuavad hinnad lõpuks 40 000 alla ja korraks sealt ülegi. Oluline lohutus on siinkohal, et auto kütusekulu on madal, ökonoomseima mootori puhul isegi 3,7 liitrit 100 km kohta.