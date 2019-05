PROOVISÕIT | Konservatiivselt kaasaegne Subaru Põhjavalgus

Mis siis ühes Outbacki eriversioonis Northern Lights erilist on? Must ja roheline, kõlab kõige ühesem ja selgem vastus. Mõnus müügiargument neile, kes soovivad pisut erineda ja küsimus ülejäänutele: kas must ja roheline on ikka need värvid, mis ka tegelikult kokku kõlavad? Ning kas rohelist pole mitte liiga vähe esile tõstetud? (Tõtt öelda on valikus küll ka veel valge ja tumehall).

Olemata kriitiline ütlen, et minu jaoks oli virmaliste valgust erimudelis pisut vähe, selle eest aga lõunamaalikult pimedat ööd piisavalt palju: kere must, kergsulamist veljed mustad, katusereelingud samuti. No ja siis mõned rohekalt hõõguvad detailid ka ikka, mis küll (või siis õnneks) esimesena silma ei karga.

Sisemuses lõi virmaliste roheline rohkem välja, mitmetes tikandites näiteks ja näidikute põhjades ka. Huvitav ja omanäoline igatahes, loodetavasti tasub nähtud vaeva.

Muidu oli Outback selline, mille ma meeleldi endale ostaksin, kui a) auto müügihind nii 10 000 eurot väiksem oleks (praegu maksab Outback 2.5i Ridge EyeSight 33 700 eurot) ja b) kui kütusekulu tagasihoidlikum oleks. Tallinnast Viljandisse ja tagasi sõites sain keskmiseks 8,2 liitrit bensiini 100 km kohta.

Samas: tõmme oli möödasõitudel mõnus ning parkida võisid Viljandis Suurjooksu tarvis loodud ajutises parklas sisuliselt ükskõik kuhu: auto põhi on maast 20 cm kõrgusel ning neliveo võimekuses (maastikuabi režiim X-mode) pole kellgi kahtlust tekkinud. Ning põhjamaa valgusega passib jahedal maihommikulgi päris hästi kõigi istmete ning rooli soojendamise võimalus.