PROOVISÕIT | Meelisklema kutsuv Mercedese A-klassi sedaan

Auto hind uuena algab 27 120 eurost, tippklassi nauding eeldab muidugi mitut head tuhandet lisaks.

Põhjused, miks mu valik A-klassi sedaanile langeb, on iseenesest lihtsad. Tema väljanägemine on just selline, et parkima sobib ta ka pisut peenema seltskonna üritusel. Samas ka oma küla meeste seas ei pea muretsema süüdistuste pärast, et oled endale liiga edeva hankinud.

Sedaani joontes on kiirendust (minu meelest hulga rohkem kui luukpäras) ja kindlameelsust, piisavalt agressiivsust ja sujuvust. Auto ninaosa on aga selge viide temas peituvale potentsiaalile.

Osaliselt mõjub väline ilu (just see sujuvuse osa) veidi ruumikusele - tagumise istme reisijad ütlesid, et nende meelest on autosid, mille lagi kõrgemal. Väitele on tõesti raske vastu vaielda. Kuid eks sedaanist huvituvad ikka põhiliselt need, kes esiistme(te)le kipuvad. Mis pakiruumi puutub, siis see mahutas kenasti, veidi kenamini kui luukpära.

Salong on tõesti salong

Seest on A-klass mugav mis mugav ning salong väärib tõesti salongi nime. Sätid istme paika ja tunned, nagu oleks siin juba varemgi olnud. Sellest eeldusest lähtudes ei nõua ka juhtimine olulist vaeva. Käiguvalits, kui seda üldse nii võib nimetada, paikneb roolil olevate sõrmede ulatuses – aga ega seda abivahendit automaatkasti puhul just sageli tarvis pole. Pisut ümber õppida tuleb neil, kes on harjunud sama käega samast kohast miskit muud sisse ja välja lülitama.

Särav sisekujundus on üks neist ostumõjuritest, mida kaasaegselt sõidukilt oodatakse. Soliidselt kujundatud esipaneel, lai ekraan, silmailu pakkuvad näidikud, sinna juurde erilise luksusena salongi kujundusvärvi vahetamise võimalus. Värvidest võis valida mida tahes – kui praktiline see kõik on, võib juba eraldi arutleda. Silma jäid veel väga stiilselt ja mugavalt lahendatud õhuavad.