PROOVISÕIT | Oma kohale oodatud Tarraco

Kui pakiruumi luuk jalavibutuse järel üles kerkib, ilmub esimesena nähtavale kolmas istmerida – kui olete otsustanud seitsme istekoha kasuks – ning tagumisest uksest pääseb pisukese vaeva järel viimasesse ritta ka kenasti istuma. Kui aga otsustate rohkem pagasile keskenduda, on auto piisavalt madal, et ka raskemaid esemeid mugavalt peale tõsta.

Võimalus suuremale perele või väiksemale sõprade ringile on seega loodud. Pakkige end peale ja andke gaasi!

Gaasi on tõepoolest mõtet anda, sest kogukas ja ruumikas Tarraco on ikka üsna nobe liikuja. Käigukast töötab nii mootori võimsuse kui juhi tahtega kenasti kaasa, ei luba tekkida tundel, et „on, aga kätte ei saa“.

Jõudu on erinevatesse mootoritesse seotud kuni 190 hj. Kaheliitrine diisel igatahes mõjus kui „küllaldane“, seda ka pealesunnitud möödasõidumanöövritel – kevadel tulevad maanteedele ju ka need, kes ei soovi kindlaks ajaks kuhugi jõuda, vaid lihtsalt jalga õrnalt gaasipedaalil hoida. Selleks puhuks ongi hea, kui sul endal on käbeda kiirendusega sõiduriist.

Suurusele ja kaalule vaatamata võib Tarraco kütusekulu iseloomustada sõnaga „mõistlik“. Lühematel ja veidi linnalikumatel lõikudel kujunes keskmiseks diislikuluks 7,5 liitrit 100 km kohta, pikematel maanteelõikudel 6,7.

Juhitavus on peaaegu viis meetrit pikal autol hea, veidi ettevaatlik tuleb olla kevadistel kruusateedel, millelt keskmist suurust munakad alles kõrvale sõitmata. Aga üldine põhimõte tundub järgmine: auto suurus annab kindluse, hea varustus vaid lisab seda.

Tootjad ise näevad sõidukindluse alusena veermiku dünaamilist kontrollsüsteemi, seadistust, mille juht ise saab valida – või siis automaatrežiimi, mis tõenäoliselt leiab õigema lahenduse kui enamik meie isehakanud maanteehunte.