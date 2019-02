PROOVISÕIT | Päris tore Partner

Sulev Oll RUS

Foto: Peugeot

Ma pole igapäevane kaubikuga sõitja. Jah, kõike, mis mul on, kannan ma endaga kaasas, aga enamasti pole see sedalaadi kaup, mida kaubikuga vedada. Samas, Peugeot Partneriga võiks vedada palju. Lisaks on ta stiilne ja mugav. Aasta kaubik, ühesõnaga.