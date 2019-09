PROOVISÕIT | Suurt turuosa kiikav Škoda Scala

Ruumi – kuigi auto võiks oma päritolu arvestades olla pigem pisike – jätkub kenasti. Esiistmetel on seda küll, tagumisel piisavalt ja pakiruumis parasjagu. Kõiksugu kinnitusvõrgud ja konksud lisasid pakiruumile parajalt praktilisust, tagaistmete kallutamise võimalus aga üllatavat ruumikust.

Meeldivalt vaikne oli salongis ka.

Ambitsioonikas etteaste

Kogu ruum on Scala puhul vaoshoitult, ent maitsekalt kujundatud. Kui aga taas appi võtta turundajate keel, on disain „nõtketest kaartest tulvil ja emotsioonirikas“. Käetugi istus kenasti juhi küünarvarre alla, puutetundlik ekraan oli piisavalt suur. Ning materjalid ei mõjunud odavatena (see võib olla ka varustustaseme pluss).

Kõike seda kokku võttes võib väita, et praktilise meelelaadiga Eesti publiku tähelepanu Scala kindlasti pälvib. Valem, millega tšehhid publikut veenavad, tundub iseenesest lihtne: paku suuremat, kui publik ootab, tee seda pisut odavamalt, kui ostja kardab. Jääb vaid oodata ja vaadata, kuidas ta müügiedetabelites ülespoole liigub.