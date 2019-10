PROOVISÕIT | Uus Duster, veidi konservatiivne ronija

Esimene kolmandik

tuli ilmsiks, kui ronisin Dusteriga mööda poolläbipääsmatuid teid oma isa lapsepõlvekodu piirile Lääne-Virumaal. Kui aastakümneid tagasi sai kuivemal ajal sinna isegi Žiguliga, siis nüüd on aeg ja metsavedu oma töö teinud: tee on künklik, kergele suplusele sundivate lompide ja üksikute liiga kõrgele turritavate munakividega.

Sellele teele passib Dacia Duster aga hästi, isegi väga hästi. Tõsi, otse mutta kinni jääma ma teda ei ahvatlenud, mõne kivi otsa kõlkuma jäämise hirm püsis aga küll. Ronisin ettevaatlikult, seda enam aga võisin tõdeda, et vähimgi gaasi andmine andis soovitud tulemuse. Kuigi mitte neliveoline (on muidugi ka 4*4 mudeleid), lubas Dacia end kõrges pehme pinnasega putkestikus turvaliselt ringi keerata ja tagasiteele asuda.

Talvise sõidu muljeid ei õnnestunud Eestimaal veel hankida, aga need, kes selle autoga lumes sumbanud, kõnelevad vaid kiidusõnu. Seega soovitus: kellel vaja keskmisest sagedamini kusagile (või lumest välja) ronida, aga kallimat maasturit ei raatsi osta, jätkub Dusterist küll.

Kurvilisel maanteel käitub auto päris kenasti, vähemalt seniajani, kui sa sõitu liiga kiireks (Loe: üle lubatu) ei aja. Ning mitmesaja kilomeetri keskmisena küsis bensiinimootor 6,5 liitrit kütust 100 km kohta. Mootorid on valikus 1,0-; 1,3- (bensiin) ja 1,5 liitrised (diisel).

Teine kolmandik

puudutab auto välisilmet. Tõesti, väliselt on Duster, mille omaaegset turule tulekut ju sugugi rõõmuhõisetega ei tervitatud, üha siivsamaks muutunud. Ta on pisut suurem, veidi teise kujuga. Esituled pilgutavad kenasti silma, iluvõre puhul saab tõesti ka kasutada lisandit "ilu", üht-teist on välimuses ümber sätitud nii, et auto võiks ka nooremat ja sportlikuma eluhoiakuga publikut paeluda.