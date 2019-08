PROOVISÕIT | Väljapeetult konservatiivne, aga siiski kaasaegne Subaru Forester e-Boxer

Kõige selle ilusa ja soliidse järel tuleb tunnistada, et edasi liikuma peab e-Foresteri pisut nagu sundima. Jah, erksust elektrimootor kindlasti lisab, aga kui sa ees laisalt kulgevast autost soovid kiirelt ja otsustavalt mööduda, siis tavalisest gaasivajutusest ei piisa – nn elastne käigukast tasandab leebelt su soovi. Sel juhul tuleb käiku lasta rooli all paiknevad käiguvahetuslabad – teine võimalus on möödasõitu pikemalt ette planeerida.

Kurve võib selle autoga võtta päris suurel (varasemast suuremalgi, sest raskuskese madalamal) kiirusel, pöörderaadius on just paras ning kallima varustuse puhul (alt üles Base, Active, Ridge ja Summit) pakutakse ka manööverdamist tõhusalt abistavaid kaameraid. F-view näitab auto ees olevat, S-view aga parempoolset külge. Pilt on selge ja terav, veljega vastu äärekiri on niiviisi vaid tahtlikult võimlik sõita. Hea on ka taha vaatamise kaamera.

Auto ise aga vaatab juhile vägagi ranget otsa: ikka ilmusid ekraanile erinevad inglisekeelsed manitsused põhimõttelise sõnumiga, et mees, ära kõrvale vaata, vaid jälgi teed. Nii ma siis tegingi.

Põhilistes joontes on Subaru aga ka e-Foresteri puhul endale kindlaks jäänud: pidev nelivedu, maastikurežiim X-mode, mis nupust keeramisega hõlpsasti reguleeritav sõltuvalt sellest, kas sind on ootamas muda, lörts või lumi.

Viienda põlvkonna Foresteri ehk e-Boxeri hind algab 32 900st eurost ja lõpeb 7000 eurot kallimana.