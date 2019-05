Puidust terrassi õlita igal kevadel – nii kestab see kauem

Lõõgastav on päikesepaistelisel hommikul juua kohvi terrassil või õhtuvalguses sõpradega seal grillida – nautida hetke. Seda muidugi siis, kui terrass on värskelt hooldatud ja kaunilt kujundatud. Kuidas ja milliseid hooldustöid teha puitterrassile ja puidust aiamööblile, et see näeks ilus välja ja kestaks kaua?

Esmalt tuleb üle vaadata, mis seisus terrass on, kas see vajab kuskilt veidi kõpitsemist või piisab ainult korralikust pesemisest, et eemaldada tolm, kuivanud lehesodi ja muu praht. Kui sul pole aga aega või tahtmist terrassi õlitamist ette võtta, siis tee vähemalt üks korralik pesemine. Seda enam, et päikeselist päeva sa selleks raiskama ei pea – puitterrassi pesemine on soovitatav ette võtta pilvealuse ilmaga, sest puidule peale paistev päike kuivatab puitpinna liiga kiiresti. Ja kui puit muutub kuumaks ja liiga kiiresti kuivab, jääb õli puidu pealmistesse kihtidesse ega imendu korralikult.

Puitterrassi pesemiseks võib kasutada mitmeid abivahendeid ja selleks ette nähtud spetsiaalsete toodete valik on lai, üks võimalik variant on kasutada näiteks pesemisvahendit nimega Teknos Rensa Terrace. See toode sisaldab naatriumhüdroksiidi ehk seebikivi, tänu millele lõhub see mustust, söövitab vana õli kihi lahti, avab puidu poorid ja valgendab puitu.

Sega seda veega vahekorras 1:1 ja kanna siis terrassi puitlaudadele, lase segul viis minutit toimida ning hõõru seejärel pind tugevama harjaga üle. Enne loputamist ei tohi puitpind ära kuivada, vastasel korral kuivab mustus uuesti puidu külge kinni.

Kui terrass on korralikult pestud, tuleks seda ka loputada, hea kui loputamiseks saad kasutada voolavat vett – see uhub kõik pesuvahendi jäägid korralikult ära. Või siis ammuta anumast puhast vett. Enne kui õlitama hakata, on oluline pärast pesemist lasta pinnal korralikult ära kuivada.

Õlitamiseks on võimalik valida kahe erineva toote vahel, üks on vee baasil – Teknos Woodex Aqua Wood Oil –, teine lahusti baasil – Teknos Woodex Wood Oil – õli.

„Lahusti baasil tooted on millegipärast terrassi viimistlemisel populaarsemad kui vee baasil,” tõdeb Urmas Hein, OÜ Teknos ehitus- ja remondivärvide müügijuht. „Vanem generatsioon, kes on läbi elu kokku puutunud lahusti baasil toodetega, eelistavad ka nüüd neid. Et lahusti keemiline molekul on väiksem kui vee molekul, imbub lahusti baasil valmistatud õli sügavamale puidu sisse ja kestab kauem,” selgitab Hein. Samas on noorem põlvkond tema sõnul loodusteadlikum ja kasutab rohkem vee baasil õlisid. „Aga kui tahta, et terrass alati korrastatud välja näeks, tuleb seda õlitada ikka igal kevadel, olenemata sellest, millist vahendit kasutatakse,” rõhutab Hein, kelle sõnul eurodirektiivid näevad ette, et ühel hetkel peavad nagunii kõik tooted olema tehtud vee baasil.

Kui sa aga mingil põhjusel ei tea, millega on sinu puitpinnaga terrass varem töödeldud, soovitab Hein vana viimistlusvahendi mehaaniliselt liivapaberiga hõõrudes eemalda, et puidu poorid paremini avaneksid ja uus viimistlusvahend korralikult imenduks.

Õlitamisel pead aega arvestama nii, et terrassi osa, mille õlitamise ette võtad, jõuaksid ühekorraga, vahepeal tööd katkestamata, ära teha. Ei ole hea jätta keset terrassi töö vahepeal pooleli, et siis hiljem jätkata, sest nii jäävad ülemineku kohad näha – need ei kaunista teie istumisala. Selle vältimiseks ongi soovitatav korraga õlitada võtta kolm-neli lauda ja need siis otsast lõpuni ära teha.

Õli kanna terrassi lauale nii palju ja nii mitmeid kordi, kuni puit seda vastu võtab. Kui lauale jäävad õliloigud, on puit-laud õlist järelikult küllastunud ja rohkem õli vastu ei võta. Üleliigne õli pühi lapi või pehme paberiga puidu pinnalt ära. Kui seda mitte teha, jäävad terrassi lauad hiljem nakkuma ja mustust korjama, sest liigne õli ei kuiva korralikult ära.

Üks oluline asi, mida tasub meeles pidada, on see, et õlitamisel kasutatud lapid ja paber viska kindlasti veeämbrisse, mitte prügikasti, sest kasutatud õlilapid võivad prügikastis iseeneslikult põlema süttida ja tulekahju tekitada.

Ilu mõiste on väga subjektiivne ja igaüks teeb ning kaunistab enda elukeskkonda oma parema äranägemise järgi. Ühes on aga Hein kui spetsialist veendunud – ta ei soovita terrassi värvida täiskatva tootega, kuna siis on hooldamine, mis teinekord niigi tülikaks osutub, veelgi keerulisem. „Pigem katta terrass mõne lasuurse tootega ja näiteks terrassi piirded teha pinda läbipaistmatult katva viimistlustoodetega,” soovitab müügijuht.

Selleks, et puitterrass kestaks võimalikult kaua ja säilitaks ilusa välimuse, soovitab Hein sellisel moel hoolduse ette võtta üks kord aastas, kevadel.

Kui sul on puidust aiamööbel, siis selle hooldamine oluliselt ei erine, töövõtted on üsna samad nagu puidust terrassigi juures.