Saaremaa põllumees: tuder on Eesti chia!

"Tuder on Eesti chia," väidab Karel Lember Saaremaal tegutsevast ettevõttest OÜ Karmeli. Tudra puhul on tegu õlikultuuriga, eestikeelse nimega õlisalvei, mille taimed näevad oma kollaste õitega välja väga rapsi moodi.

Tudraseemned paisuvad vedelikus seistes, täpselt nagu tšiiaseemned, sobides samamoodi magustoitude tarretamiseks ja ka soolaste toitude „paksendamiseks”. Seemned imavad oma kaalust kolm-neli korda rohkem vedelikku. Proovi näiteks asendada chiaseemned tudraseemnetega siinses pudingiretseptis.

"Tšiia on natuke neutraalsema maitsega, tuder on tudramaitsega," märgib Lember, kes on viimase viie aasta jooksul, mil ta seda kultuuri kasvatab, pidanud lõputult seletama, mis asi on tuder. Selle maitset kirjeldavad inimesed kui pählit, kaalikat, hernest ja punapeeti.

Karmeli OÜ pakub nii tudraseemneid kui ka neist pressitud õli. Tegemist on väga kasuliku ja tervisliku õliga. Selle omega 3-6-9 rasvhapete suhe (2:1:2) on õlide seas üks parimaid, samuti sisaldab see E-vitamiini ja teisi kasulikke koostisosi. Tudraõli koostis teeb selle ka väga vastupidavaks lõhna- ja maitsemuutustele, mis teistel külmpressitud õlidel esineda võib.