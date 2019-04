Sigulda taimemüüjad valmistuvad laadaks: istikud elasid talve hästi üle, valik on tänavu lai

Sel aastal koguneb üritusele umbes 150 taimekasvatajat kõikidest Läti regioonidest, pakkudes laia taimevalikut: suvelilled, viljapuud ja marjapõõsad, ilupuud ja -põõsad ning mitmeaastased lilled ja muud taimed.

Nagu tavaks, saavad külastajad lisaks Lätis kasvatatud taimedele vaadata ja osta käsitöötooteid, aiakaupu ja tehnikat, maitsta Lätis toodetud hõrgutisi, osaleda haruldaste taimede oksjonil, erinevatel konkurssidel ja kampaaniates.

Taimede hinnad ja nõudlus

Eelmisel aastal nõudluse kasvu ja kuivuste tõttu täheldati elupuude puudus, mis on usutavasti mõjutanud ka nende hinna tõsumist. Kuivus kasvatas ka viljapuude kasvatajate kulusid. Ilutaimede valdkond on juba pikka aega stabiilne olnud, kuid märgata võib väikeseid kõikumisi mõnedes tootegruppides — poogitud taimede maksumus on viimastel aastatel kasvanud, lehtpuu hekkide taimed on aga läinud odavamaks.

Didzis Bērziņš, püsilillede kasvataja, ZS Bērziņi juhataja tunnistab, et inimesed otsivad aina rohkem midagi uut ja ennenägematut. „Jõukad külastavad sagedamini taimeturge ja ostavad istikuid ise isegi siis, kui neil on palgatud haljastuse projekteerija ja rajaja. Aina rohkem tekib kliente, kellel on oluline osta suurt taim kohe ja praegu, hoolimata sellest, et see võib olla kallim,“ räägib Bērziņš .

Ta tunnistab, et talv oli säästev, ja mitte ainult ilmaolude poolest, vaid ka hoolikas taimede soojustamine sügisel mängis oma osa. ZS Bērziņi on taimelaada külastajatele varunud erinevaid huvitavaid uudistooteid, näiteks südajalehine krambe (Crambe cordifolia) — suvel õitsev taim erakordselt lõhnavate õitega; valgeõieline pojeng ‘Chocolate Soldier’ (Paeonia lavtiflora), mis eristub oma väga tumeda õievärviga jm.

Läti virsikud on kuulsad