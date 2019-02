Soomlased söövad ritsikaleiba, Eestis seda niipea osta ei saa

“Putukaid on praegu lubanud oma riigis toota ja turustada ainult Holland, UK, Belgia, Taani, Soome ja Austria. Need riigid andsid loa oma turul putukaid toiduks pakkuda enne määruse rakendumist s.o. 1. jaanuarist 2018 ning võivad selle lubamist jätkata kuni üleminekuperioodi lõpuni, mis nendes riikides kestab kuni uuendtoidu loa saamiseni.”

Teistes Euroopa Liidu riikides, ka Eestis, ei ole aga putukaid ja nendest valmistatud toite lubatud toota ega turustada. Samas on üleminekuperioodil jäetud liikmesriikidele võimalus lubada putukaid turustada ja toota, tuginedes siseriiklikule ohutushinnangule ja eeldusel, et loa taotlus oleks Euroopa Komisjonile tehtud enne 1. jaanuari 2019.

Ritsikaleiba saame seega praegu osta Soomest, kui õnne on. Ainuüksi eelmisel aastal avati põhjanaabrite hüpermarketites 16 Fazeri pagarikoda, kokku on sarnaseid avatud juba 64. Neis kõigis oli ritsikaleiva nõudlus suur.

Tegelikult on nõudlus sealmail isegi nii suur, et täna müüvad seda vaid üksikud pagarikojad, seda eelkõige tooraine suure nõudluse ja tarne tõttu. “Eestis, kui seadusandlus seda lubab, saavad kogused olema väiksemad,” märgib Meelis Tamm.

Samas on Fazeri soojade ja uute pagaritoodete saabumine Soome hüpremarketisesse ning nende küpsetiste aroom müügisaalis avaldanud mõjutanud teiste leiva- ja saiatoodete müügile.

“Soomes väike turu ülevõtmine teisest segmendist tõesti toimus, olenevalt poest jäi see kohati 20 protsendi kanti,” kinnitab Meelis Tamm. Ta ei usu, et Eestis see samuti juhtub. “Saame siin pigem uue tarbija, kes enne juba traditsioonilist leiba saia ei ostnud.”