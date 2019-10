Suur hinnavaatlus Eesti turgudel | Vaid üksikud ostjad takseerivad pohli, jõhvikaid ja seeni

Kauplemine on soiku jäänud ning vaid üksikud ostjad takseerivad pohli, jõhvikaid ja seeni, ilma et ostma kipuks. Külmade saabumisega on ka seenevalik kesine.

Nõmme turul pakuti möödunud pühapäeval seentest vaid männi- ja kaseriisikaid, olid ka mõned võitatikud ning muidugi jätkus kukeseeni. Müügil oli ka aroonia- ja pihlakamarju ning astelpajumarjade kobaraid.

Sügisene kohalik köögivili on Nõmme turul väga ilusa välimusega, kuid kallivõitu. Värske kapsapea maksis pühapäeval kaks eurot kilo, porgand 2–2,50 €/kg ja väike kurk hapendamise tarvis 2,90–3,90 €/kg. Nõmme turul pakuti ka päris suures valikus sügisõunu ning hinnatase oli ühest eurost kuni kahe ja poole euroni kilo eest.

Muidugi on turul palju ka välismaiseid vilju: viinamarjad, melonid, arbuusid ja granaatõunad.

Kohalikud tomatid on Tallinna turgudel sel sügisel millegipärast väga kõrge hinnaga, alates 2,80st kuni nelja euroni kilogramm. Tartu turul maksid kohalikud tomatid vaid 1,50–2,90 eurot kilo.

Haabersti Rimi talutoidu osakonnas maksid talus kasvatatud ilusad porgandid mõni sent üle euro kilo, reedel oli kogu kaup selles osakonnas isegi kümme protsenti alla hinnatud.

Üks ostetavamaid tooteid Nõmme turul on õrrekanade munad ning ka mahemunad.

Samuti ostetakse väga meelsasti lahtist kohupiima ja kodujuustu, mis ostjate sõnul on hulga maitsvam kui kauplustes müüdav pakendis toode. Seal müüvatel Nõmmiku meiereil, Pajumäe talul jmt on neile toodetele välja kujunenud iganädalased püsikliendid.

Kalamajades oli pühapäeval samuti vaikne, kaupmees kurtis, et suurele hindade kärpimisele vaatamata on kalade järele nõudlus märkimisväärselt vähenenud.

Ostjate nappust turgudel mõjutasid kindlasti Tallinna suurtes kauplustes toimunud Osturalli ja Hullud Päevad.