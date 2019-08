SUUR HINNAVAATLUS | Isegi ühes linnas erinevad turuhinnad nagu eri riikides

Tallinnas on kolm suuremat turgu: Nõmme turg, Balti jaama turg ja keskturg. Kõik need turud on oma näoga ja väga erineva hinnatasemega. Kümnekilomeetrise vahemaaga võib kauba hind erineda kaks korda.

Turule ostma või keskkonda nautima?

Nõmme turult võib leida soodsa hinna ja hea valikuga kala ja liha, näiteks seakarbonaad ja veiseliha maksavad mõnikümmend senti vähem kui keskturul. Samas on puu- ja köögivili ning marjad seal linna kalleimad. Kapsa kilohind on seal 2,50, samuti kaalikal ja kurgil. Tomati kilohind on 4–4,50, mustikal 6,50 pohlal 8 ja vaarikal 12 eurot.



Nõmme turule on hea ostma minna siis, kui raha on piiramatult ja hindu ei pea üldse vaatama. Valik on kena, purskkaev vuliseb ja järjekordi pole.

Kui aga ka hinnad on olulised, siis küll aru ei saa, miks Eesti köögivilja tipphooajal augustis peab kartulikilo eest maksma 2,50 ja tomatikilo eest 4,50. Need hinnad on juba kallimad kui paljudes jõukamates Euroopa riikides. Keskturul maksis täpselt samasugune kartul 1 euro ja tomat 2,50 kilo.

Balti jaama turg pakub mõlemat

Balti jaama turul on samuti kena käia nagu Nõmmel, sest turg on hiljuti uuendatud ning seal on mõnus nii ostelda kui ka aega veeta. Sealt leiab samuti hea kala- ja lihavaliku. Marjad, puu- ja köögiviljad on seal kallimad kui keskturul, kuid odavamad kui Nõmme turul.



Keskturu liha ja kala müügitingimused ostma ei meelita, kuid marjad, puu- ja köögivili on linna turgude soodsaimad.

Kuna Tallinnas on ühistransport tasuta, saab hinnatundlik tarbija suunduda just sellisele turule, kus on temale sobilik hinnatase.