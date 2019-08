Talutoidu karavan toob talunikud tarbijate juurde linnadesse

Idee autoriks on Karin Allas Saaremaa taluliidust, kes on ise väliseestlane Kanadast ja on sellist asja välismaal näinud, selgitas Talupidajate Keskliidu juht Kerli Ats.

“Tänu taludele on meil olemas mahetoit, kitse- ja lambakasvatus, lihaveisekasvatus, köögivilja-, puuvilja- ja marjakasvatus, maitse- ja ravimtaimede kasvatus ja palju muud taolist. Talutoidu suurimaks trumbiks ongi selle tervislikkus ja mitmekesisus, rõhku pannakse nüanssidele,“ sõnas Ats.

Karavani eestvedajad on kohaliku toidu aktivistid ning Eesti OTT eestvedajad Emil Rutiku ja Muhu nõid Sirkka. Kaasa sõidab mehhiko päritolu hobikokk ja kunstnik Leno Morfin, kes valmistab pop-up laatadel kohalikust toorainest inspiratsiooniroogasid. Liisaks liiguvad koos karavaniga linnast linna talutootjad.

„Start Võrus algas väga kenasti, ka ilm mängis kaasa. Olime uuel keskväljakul, seal oli palju uudistajaid ja tootjatel oli müüki,” rääkis nõid Sirkka, soovitades karavani ka teistes kohtades külastada, kuna praegu on kõige külluslikum aeg – kõik viljad on valmis.

Tartus pakkusid tootjad juurvilju, viinamarju, leiba, vutimune, lambapiimajuustu, õunaäädikat, suitsusaunasinki, kanepijahu, mesilasvahast küünlaid ja muud huvitavat.

Karavani tuur algas 27. augustil Võrust, sõites läbi Tartu, Rakvere, Tabasalu, Viljandi, Haapsalu, Muhu, Kuressaare ja lõpetab 31.augustil suurejoonelise Talust Taldrikuni õhtusöögiga Saaremaal Karalas, kohaliku toidu pidupäeval ja Saaremaa Talupidajate Liidu 30. sünnipäeval. Suur talutoidu pidupäev päädib muinastulede öö lõkke süütamisega Karalas.

Info toimumiskohtade kohta:

27.08 VÕRUS ja TARTUS

28.08 RAKVERES, kell 12.00-14.00 Rakvere linna keskväljak