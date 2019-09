Tarbija kurjustab: poes müüdav puuvili kõlbab ainult kivipalli mängimiseks

Avaldame pahura tarbija algselt Facebooki postitusena ilmunud tagasiside muutmata kujul ja autori enda nõusolekul.

„Selver. Pannakse välja TOORED virsikud, nektariinid, ploomid, pirnid, viinamarjad, õunad jne. Puukõvad. Ahvatlevalt värvilised!! Mõni ostabki ja siis sajatab kodus, sest neid lihtsalt ei saa süüa. Paari nädala pärast on samad puuviljad alla hinnatud. Aga kodus avastad, et seest on nektariin hallitama läinud. Puuviljad ei ole vaatamiseks. Puuviljad peavad olema KOHE söödavad! Mahlased! Pehmed! Mitte nagu betooniga immutatud penoplast! Mine Persiasse sittrunit sööma, Selveri juhtkond, oma nõmeda puuviljapoliitikaga!

Aga võib olla on kõik poed sellise suhtumisega - ei tea - mu kodu juures on vaid Selver ja ma ei hakka kuskile kaugemale eraldi puuviljade pärast rändama. Lihtsalt vastik on, et kaupmehed ajavad nii küünilist ja magedat äri. Poes pole kedagi, kes midagi teha saaks. Kõik on käsutäitjad. Kõik ohkavad ja vangutavad pead: jah, me teame aga me ei saa midagi teha. See puuviljadega peetimine algab ilmselt juba seal, kus nad puu otsast kastidesse laotakse. Ikka toorelt, et peaksid transpordile vastu ja sihtkohta jõudes oleksid ilusad VAADATA!”

Selveri juhtkond jäi vastamisel kidakeelseks