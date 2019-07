TEST | Kas selle imeleiutisega on tõesti võimalik valmistada keedukartuleid ainult paari minutiga?

Hiinlaste leiutis Potato Express, mis meenutab välimuselt soojakotti või pajakinnast, lubab valmistada korraga neli kartulit – lihtsalt pese kartulid ära, pista kotti ja pane uun huugama.

Nagu õpetab juhend, tuleb jälgida, et kott oleks korralikult kinni ning mikrolaineahjus jääks selle ava ülespoole. Oluline on ka see, et kartuleid ja kotti ei kuumutataks liiga kõrgel kuumusel.

Esialgu soovitatakse kuumutada kartuleid ainult neli minutit, kuid kui need on ikka kõvad, lisada veel minutike.

Tegemist on siiski kartuli keedukotiga ja midagi muud selles kuumutada pole lubatud. Samuti ei tohiks kotti panna elava leegi juurde ega praeahju.

Foto: Risto Pirnpuu

Toimetuse katselabor



Proovisime ära ja selgus, et kotiga on tõesti võimalik kartuleid keeta.

Nagu leiutisel kirjas, kuumutasime kartuleid neli minutit. Tõsi, neli minutit jäi natuke väheks, kuid peale viiendat minutit olid kartulid juba nii pehmed, et neid võiks süüa.

Arvestada tuleb ka sellega, et mikrolaineahjud on erineva võimsusega ja seetõttu võib ka keetmisaeg erineda. Meie keetsime kartuleid oma masina kõige võimsama programmiga (700W).

Selle koti võlu ongi see, et mingit vett ise lisama ei pea, kartulitest tulev vesi ja kuumus teevad töö ise ära. Märkida tuleb aga seda, et kasutasime varajasi kartuleid ning need on niikuinii juba vesisemad ja kõvemad.

Maitsesid need nagu üks tavaliselt keedetud kartul ikka maitseb, parajalt magedalt. Ilmselt on see ka ainuke miinus, et sinna kotti soola panna ei saa, nagu tavaliselt kartulit keetes soola lisatakse.

Kui elu on kiire ja tervele külale süüa ei tee, siis on see kartuli keedukott päris hea abimees. Või kas ikka on?

Foto: Risto Pirnpuu

Kartul kotist välja