Tipprestoranid kogusid Lõuna-Eesti toidupankadele 45 000 eurot

„Põhiliselt vajavad tuge just lastega pered, näiteks vaid ca 10% Valga Toidupanga abisaajatest on lasteta inimesed, sh vanurid. Igakuiselt saab näiteks Valga Toidupangast abi ligi 200 leibkonda, kuhu kuulub peaaegu 800 inimest, kellest 480 on lapsed. Toiduabipakk ulatatakse neile leibkondadele kord kuus ja see pole sugugi nii suur või mitmekesine, kui näiteks Tallinna ja Harjumaa Toidupankades, sest Lõuna-Eesti n-ö äärealadele ei jõua piisavas koguses puu- ja köögivilju ega ka liha ja kala,“ tõi ta näitena esile, rõhutades, et sarnane olukord on ka teistes piirkondades, kellele sel aastal abikäsi ulatatakse.

Eesti Toidupanga juht Piet Boerefijn lisas, et Toidupanga meeskond on siiralt tänulik nii restoranidele kui ka kõikidele ettevõtetele, kunstnikele ja vabatahtlikele, kes sündmust on juba kolmandat aastat korraldanud ja toetanud.

„Kogutud 45 000 eurot suunatakse Lõuna-Eesti toidupankade igapäevase töö arendamisse eesmärgiga soetada vahendeid, mis võimaldaksid toidupankadel pikaajaliselt suurendada enda tegevuse ulatust ja abisaajate arvu,“ tõi Boerefijn esile. Ta rõhutas, et tõenäoliselt investeeritakse enamik heategevuslikust summast jahutusega transpordiauto ostu, sest seeläbi paraneb Lõuna-Eesti toidupankade toiduga varustatus ja laieneb ning paraneb piirkonnas jagatav toiduabi.

Foto: Kiur Kaasik

Toidupanga juht tunnustas kogu sündmuse korraldusmeeskonda, sest see heategevuslik õhtusöök on ainulaadne.

„Kogu õhtusöögi sisend alates töötundidest, toorainekulust kuni esinejateni tuleb osalejate poolt annetustena, seega on see suurepärane näide kogukondlikust vastutustundest ja tahtmisest Eesti laste elu parandada,“ sõnas Boerefjin.

Tänavu aitasid Siidrifarmis toimunud õhtusöögil toidupankadel missiooni täita oma aja, ametioskuste ja hea tahtega Restoran Leib meeskond peakokk Kristo Malmi juhtimisel, Noa Chef’s Hall Orm Oja eestvedamisel, Angelica Uudeküll ja Wicca restoran ning Joel Ostrat Meat Marketist.

Õhtusöögi meelelahutusprogrammi eest hoolitsesid Lõuna-Eesti muusikud Trad Attack!, Jarek Kasar ja DJ Heidy Purga. Projekti kuldsponsor oli Swedbank, hõbesponsorid Namespace ja Harviker. Suurtoetajad olid FruitExpress, Prike, Siidrifarm, Carmen Catering, Hansabuss ja Videal.