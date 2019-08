Tööotsijale teadmiseks: viis rasket küsimust, mida tööintervjuul küsitakse

Tööintervjuu on koht, kus tööandja või värbaja suure tõenäosusega kandidaadi üle lõpliku otsuse langetab. Kuna kohtumisel on endast võimalikult hea mulje jätmiseks vaid loetud minutid, tuleks selle nimel alati pisut pingutada.

Vahel võivad värbajad küsida kandidaadilt aga üpris keerulisi küsimusi, mis aitavad neil rohkem inimese „sisse” piiluda ning millele vastamine ei pruugi sugugi lihtne olla.

1. Räägi mulle endast.

See on kõige üldisem ja laialivalguvam teema, millest sul töövestlusel rääkida palutakse. Esialgu võib tunduda, et tööandja tahab teada kogu su elulugu, kuid tegelikult püütakse välja selgitada, miks ja kas sa sobid sellele töökohale. Seda tasub ka vastamisel meeles pidada. Vastata tuleks nii, et korraga ei anna sa ära liiga palju isiklikku infot, kuid ei jäta ka täiesti kinnist muljet. Rääkida võib oma hobidest, mõnest oma saavutusest ja sellest, mis sind motiveerib.

2. Miks sa seda töökohta tahad?

Tööandjad otsivad inimesi, kes on oma töö suhtes kirglikud ja pühendunud. Kui kandideerid näiteks klienditeenindajaks, võid rääkida sellest, kui väga sulle meeldib inimestega suhelda või kuidas sa tahad oma suhtlemisoskusi veelgi rohkem lihvida. Enamasti minnakse tööle selleks, et raha teenida, ja tihtipeale ei ole ametikoht otseselt sinu kire või hobidega seotud. Sel juhul võid selgitada, kuidas töökoht võiks sinu karjäärile kaasa aidata ning kuidas sa soovid end valitud positsioonil kindlasti edasi arendada.

3. Mis on sinu nõrkused?

Siinkohal soovib tööandja välja selgitada sinu ausust ja enesekriitilisust – ja muidugi seda, kas sa üldse sobiksid sellele töökohale. Vastates tasuks jääda ausaks, sest keegi pole täiuslik ning kui sa endast sellist muljet jätta üritad, võib tööandja seda ebasiiraks pidada. Samuti ei tasuks ennast maha tegema hakata, vaid selgitada mõnda oma nõrka külge, kuid tuua välja, mida sa selle parandamiseks juba ette oled võtnud.

4. Kus sa ennast viie aasta pärast näed?

Selle küsimusega püüab tööandja selgitada välja mitut asja. Esiteks, kas sul on oma tuleviku suhtes kindlad eesmärgid ning kuidas soovitud töökoht sinna sobituma peaks. Selle küsimusega annab värbaja sulle võimaluse näidata, et oled oma tulevikule juba varem mõelnud ning endale plaani paika pannud. Samuti võib sinu vastus anda tööandjale aimu sellest, kas oled valmis pikaajalisemalt töötama. Vastates tasuks jääda ausaks. See tähendab, et võid tunnistada, kui pole oma tulevikule nii täpselt mõelnud, kuid võid näiteks rõhutada, et valitud töökoht mängib su tuleviku jaoks olulist rolli.

5. Miks sa praeguselt töökohalt lahkud?

See on üks kõige levinumatest küsimustest, mida töövestlusel esitatakse, mistõttu tuleks vastus juba varem enda jaoks läbi mõelda. Kindlasti ei tasuks eelmist tööandjat maha teha, sest see ei ole su tuleviku suhtes kuidagi kasulik. Tasuks jääda ausaks, jättes endast sellise mulje, et oled avatud uuteks võimalusteks ning eelmine töökoht ei pakkunud sulle seda. Kui sind tõesti vallandati, siis selle otse välja ütlemine võib tööandjale sinust hoopis ausama mulje jätta kui vastusega keerutamine. Eriti arvestades seda, et Eesti on väike.

