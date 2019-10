Uudo Sepp peletab lehmakommiga sügismasendust ning jagab kodust retsepti

Kindlasti mäletavad paljud „Kevade“ Arno kuulsat vastust Teele küsimusele, et mis sul seal kodus on: „Lilled. Päikesepaiste. Heinamaa.“ Läheneva sügise jahenevas rütmis tuksub sees tihtilugu soov, et tahaks tõesti seda kodutunnet endas tekitada, mis neid lapsepõlve suviseid lilli, päikesepaistet ja heinamaad meelde tuletaksid.

Mitmed toidud on võimelised looma inimestes hea tunde, eriti need, mis meenuvad lapsepõlvest. Mõnele võib selleks olla frikadellisupp, teise jaoks aga vanaema küpsetatud pannkoogid.

„Eesti otsib superstaari“ Uudo Sepp tõdeb, et tema jaoks on asendamatuks toiduaineks piim. „Lapsest saati on alati olnud nii, et kui kodus on piima, olen seda eelistanud igale joogile. Kõige rohkem meeldib mulle saada võimalikult külma piima, sellega toidud lausa sulavad suus,“ leiab Uudo. Paha tuju leevendab laulja aga šokolaadise ja vahukoorese kakaoga.

Uudo lapsepõlv möödus maal ning siiani, nii harva kui koju satub, keerab ta käised üles ja aitab, kus vaja. Laulja räägib, kuidas vanasti põllutöid tehes sai ta kosutust kohupiimatorust ja kohukestest. „Alati kiirel päeval mugisin neid lõunal. Minu jaoks on piim jõu allikas,“ tõdeb ta.

Uudo meenutab, kuidas sai käidud ka kohalikus laudas piima toomas. Tekkinud piimakoorest keetis pere aga lehmakommi. „Alati kui seda sai, tekkis mõnus soe kodukoha tunne lisaks magusale kommimaitsele,“ meenutab Uudo.

Lähenevate külmade ja pimedate ilmade eel soovitab ta inimestel lubada endale aeg-ajalt midagi head, miks mitte tükike lehmakommi või klaasike piimakakaod.

Sepa pere lehmakommid

1 liiter (piima)koort

800 grammi suhkurt