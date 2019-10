Vaata, kuidas Kirde sai on aastate jooksul muutunud

Kirde saia hakati tootma 1991. aastal ja see sai oli esimene omasugune - selles kasutati jahuparandajat, mis andis tootele parema kohevuse ja pehmuse, samas oli sai leviva suhkrudefitsiidi tõttu varasematest vähem magus, selgitas Leiburi tootejuht Illi Pikk.

Nime Kirde sai sai Eestis tol korral levinud trendi tõttu, kui toodetele anti nimesid ilmakaarte järgi. Turul olid ka Lõuna sai ja Lääne sepik.

Kaks aastat hiljem alustati Eestis pagaritoodete pakendamist ning Kirde sai sai viljapeade ja rukkililledega pakendikujunduse (varem müüdi saia lahtiselt pätsina). Aastal 1995. alustas Leibur esimesena Eestis saia-leiva viilutamist ja nii jõudis ka Kirde sai esimest korda paberkotti viilutatud kujul. 1999. aastast ilmus pakendile jõuline punapäise naise kujutis.

2018. aasta juunis muutis Leibur Kirde saia välimust, kuju, kaalu, hinna- ja pakendikujundust. Toode viidi üle uuele, koosküpsetamise tehnoloogiat kasutavale tootmisliinile.

„Koosküpsetamine on tehnoloogia, kus tainatükid ei küpse mitte igaüks eraldi, vaid tihedalt külg külje kõrval,” selgitas tootejuht. „See on tinglikult nagu ühe suure rea küpsetamine – üksteise küljest lahti tõmmatakse saiad-sepikud alles jahtuma liikudes.” Seetõttu on sellised tooted pealt ja alt tugevama (maitsvama ja aromaatsema) koorikuga, sisu aga harilikust pätsist oluliselt niiskem.