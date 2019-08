Virumaa linnukasvataja pakub vutimune nii suitsutatult, marineeritult kui ka seebina

Suitsutatud vutimunad pärjati talutoidu konkursil mullu parimaks valgutooteks. Sama tunnustuse pälvisid tänavu nende suitsutatud vutimunad anšoovisemarinaadis. „Olen kindel, et ka järgmisel aastal tuleb ka sama tiitel, aju liigub juba selles suunas,” rääkis Noormets Talutoidu karavani käigus Tartus oma toodangut pakkudes. Täna on ta müügiletiga väljas Rakveres.

Lisaks toorestele, keedetud ja suitsutatud vutimunadele pakub ta neid ka nii rohelises, punases, kollases ja ka mustas marinaadis. Üllatuslikult on munad leidnud tee ka seebi sisse. „Panime munakoori oma aias põõsaste alla ja maasikatele, no aga lõputult sinna ei pane,” rääkis Mark Noormets. „Naine mõtles välja, et hakkab seepi tegema.” Nüüd ongi neil valikus nii munaga seep keha pesemiseks kui ka munakoortega seep kandade silumiseks.

Põhja-Eesti Vutifarm OÜ-s on 2000 vutti, kuid Noormetsa sõnul on nõudlus suur, nii et neil on plaanis ehitada haudemaja ning lindude arvu suurendada. Nad müüvad oma toodangut nii laatadel, kuid see on müügil ka kohalikes poodides.