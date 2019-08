Võrukad ostavad Eesti viinamarju rohkem kui tartlased

„Nii suured? Need ei ole Eesti omad?” pärib ostja Tartus Lõunakeskuse ees pakutavaid viinamarju uurides. Pärast maitsmist jätkub imestust, et marjad on nii magusad.

Võrumaal Kurenurmes asuvas Väikemetsa talus kasvatatakse ligi 30 sorti viinapuid. Teisipäeval müüsid nad Talutoidu karavanis Võrus ja Tartus Lõunakeskuse ees 11 sorti omakasvatatud viinamarju, hinnaks viis eurot kilo.

„Tänavune saak on väga hea,” tõdes Gaile Tammemägi Väikemetsa talust. Samas tuleb marju korjates kobarate alumisi marju maitsta, sest vahel on nii, et kobaras ülevalpool paiknevad marjad on magusad, kuid alumised on veel hapud.

„Võrumaal on palju viinamarjakasvatajaid, marjad on kohalikes poodides müügil ja seal on inimesed väga teadlikud. Võrus läheb müük paremini kui Tartus,” märkis kasvataja arvates, et üheks põhjuseks võib olla ka see, et maainimene on vähem harjunud midagi head saama, samal ajal kui linnainimene on harjunud suure valikuga.

Kui lõunapoolsetes maades pritsitakse viinamarju kasvuperioodil haiguste ja kahjurite vastu kümmekond korda, siis Eestis kasvatatakse viinamarju enamasti ilma keemilise tõrjeta. Seetõttu on kohalikud marjad palju „puhtamad”, õigustades nii kõrgemat hinda.