VTA VÄRSKE ARUANNE | Eesti kurgist leiti üle normi taimekaitsevahendite jääke

Põllumajandusamet võttis mullu plaanilise kontrolli käigus Sagro AS laost 469 kg suurusest kurgipartiist proovi, mille tulemus ei vastanud kehtestatud nõuetele - sealt leiti omeotaati ja dimeotaati (tegu on samade ainetega, mida leiti suvel Sepakõrtsi talu maasikatest). Laborianalüüside selgudes kohustas veterinaar- ja toiduamet ettevõtet see partii turult tagasi kutsuma, kuid selleks ajaks olid kurgid juba maha müüdud.

Põllumajandusamet võttis uued kurgiproovid mõlemast kasutatavast kurgikasvuhoonest. Need analüüsitulemused taimekaitsevahendite jääke ei sisaldanud ja ettevõte võis tooteid uuesti müüma hakata. Sagro jäi põllumajandusameti teravdatud tähelepanu alla ning pärast seda juhtumit on võetud veel proove kurgist, tomatist ja kartulist. Neist ükski ei ole sisaldanud lubamatuid jääke, selgitas veterinaar- ja toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Kristi Kallip.

„Ei suudetudki selgeks saada, kust ja mismoodi see asi tuli,” rääkis Sagro juhataja Kalle Reiter. „Nad võtsid algul proovid laost ja nädal hiljem, kui tulid laborivastused, võtsid kasvuhoonest terve portsu uusi proove, kuid seal ei olnud mingeid jääke. Ega need ei saanuks ära kaduda, kui oleks pritsinud, siis oleks kõigis kurkides jääke olnud.”

Reiter tunnistas, et nad ei olnud taimekaistevahendeid kasutanud ja ei suutnud ka selgitust anda, kuidas ja kust sellised ained analüüsitud kurkidesse sattusid. „Me oleme kursis ja teame, mida võib ja mida ei või kasutada. Meil ei ole mõtet riskida niisuguse jamaga,” lisas ta.

Kõige rohkem jääke tsitruselistes