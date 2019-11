Järva vallavolikogu otsustas liita ühise juhtimise alla 13 vallas tegutsevat raamatukogu, millest ühel, Koerul, oli ka kaks haru Vaol ja Ervital. Seega saab uuest aastat ametisse võetava uue direktori käe alla lausa viisteist kogu.

Abivallavanem Tiina Oraste rõhutab, et ümberkorralduste eesmärk on praegusest paremate teenuste pakkumine. “Raamatukogud on kohtadel asutused, mis seisavad inimestele kõige ligemal. Seega võiks neil olla enamgi funktsioone kui üksnes raamatute laenutamine,” arutles Oraste. Ta näeb neid piirkonna teeninduskeskustena, mis tegutsevad küll iseseisvalt, aga ühisjuhtimise all.