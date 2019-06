2019. aastal on Eesti rahva lemmikküla Väätsa

Rahvusringhäälingu portaalis 2.-14 juunini toimunud hääletusel anti üle 10 000 hääle ja veel viimastel päevadel ei olnud selge, kas esikoha saab Käsmu, Lüübnitsa või Väätsa. 1379 häält kindlustasid esikoha Väätsale. Käsmule jagus kokkuvõttes 1134 ja Lüübnitsale 1119 poolehoidjat. Täpsem rahva lemmiku hääletustulemus ilmub menu.err.ee lehel.

Väätsa külaelu ühe eestvedaja Lauri Läänemetsa hinnangul saadi rahva lemmiku tiitel tänu sellele, et väga paljud väätsakad hääletasid ise ja utsitasid ka sugulasi-tuttavaid oma häält Väätsa poolt andma.

„Erinevad koostegemised on rahva ühtseks muutnud, olgu need siis toredad või keerulised,“ teab Läänemets eduka küla retsepti. Vahvate ettevõtmistena toob ta välja talvise lumememmede paraadi ja jõuluvaateakende kampaania; rassimist on olnud kooli arendamise, aga ka näiteks raskete laudade tassimisega sohu, et valmiks ligi 3 km pikkune matkarada.

Nüüd valmistub Väätsa koos veel 14 piirkonnaga püüdma külaelu kõige tähtsamat – Aasta küla – tiitlit. Laureaat selgub 26. juulil Eesti Külade XIII Maapäeval Räpinas, mida korraldab Eesti Külaliikumine Kodukant.

Maaelu huvilised saavad küladega tutvuda Maal elamise päeval

Väätsa ja kõigi teiste Aasta küla kandidaatidega saavad huvilised tutvuda 28. septembril, mil esimest korda toimub üle-eestiline külastuspäev – Maal elamise päev. Vähemalt 30 omavalitsust avavad koolide-lasteaedade, tervisekeskuste jt teenuspaikade uksed; oma tegemisi tutvustavad külakogukonnad ja ettevõtted. Maal elamise päev on ennekõike mõeldud peredele, kes kaaluvad maale kolimist ja soovivad saada informatsiooni avalike teenuste, töö- ja elamiskohtade kohta .