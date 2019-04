21 KORDA JUTTI: Kaera-Jaani võistutantsimine tuleb Võnnus taas

„Kaera-Jaani võistutantsimine toimub sellel aastal 18. mail ja juba 21. korda,” rõõmustab Kastre valla kultuuri- ja kogukonnatööspetsialist Ülle Seire. Ta täiendab, et tänavu on päris mitmed asjad teisiti kui varem alates sellest, et sündmus kolib Läänistest ära Gustav Suitsu majamuuseumi õuele, mis asub keset Võnnu alevikku.

Päeva esimeses pooles toimub kogukonna eestvedamisel suur kevadlaat, kuhu ostmiseks, müümiseks ja vahetamamiseks on oodatud eelkõige omamaine toodang. „Õpime valmistama vanade eestlaste toitu — kaerakilet, saame näha tantsivaid kangastelgi, teeme ise oma käega rahvariiete juurde sobivaid helmekeesid,” tutvustab kultuurijuht Seire.

Pealelõunal tuleb kultuurimaja juurest rongkäik Gustav Suitsu majamuuseumi juurde, kus jätkub võistutantsimine. Igalt rühmalt oodatakse kolme tantsu, kohustuslik on loomulikult Kaera-Jaan. Võistluseks saab end kirja panna kuni 10. maini.

Õhtu lõpeb suure simmaniga, kus mängivad Untsakad. „Kogu laadapäeva veab ja pealelõunal ka Kaera-Jaaniks kehastab end Gaute Kivistik,” mainib uuendusi Ülle Seire.

Kaera-Jaani võistutantsimist rahvatantsurühmadele on Võnnus korraldatud alates aastast 1999, sest just Võnnu arvatakse olevat paik, kus see tants sündis meenutamaks naistemaiast Jaan Kaera, kes käinud pesuköögis poolpaljaid tüdrukuid piilumas.