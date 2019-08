24 LUGU | Balti kett möödus nii soomukis, heinarõugus, merel, palves, haiglas, kuivatis kui ka ... vihmaussi mekkides

Et kõik ausalt ära seletada, tuleb alustada sellest, et postitasin oma Facebooki seinale küsimuse: „Mida tegid 30 aasta eest Balti keti aegu?” Lootsin oma reporteritöö tarvis mõne mõttekillu leida.

Tulemus aga ületas igasugused ootused, praegu on postitet küsimuse all lausa 122 kommentaari ja neid tuleb muudkui lisaks.

Üks mälestus erilisem ja südamlikum kui teine!

Kirjutanute nõusolekul avaldan valiku kaunist kogetust. Tuhat tänu usalduse eest!





Viive: Tagasitee teokiirul



Balti ketis olin kuskil Mulgimaal. Meilt läks 2 majandi bussi. Koht oli ju määratud, kuhu pidime minema. Me vist ootasime kedagi ja jäime minekuga hiljaks ning trassi peal oli liikumine teo kiirusel. Nii jäimegi sinna, kus rahvast hõredalt. Tegelikult me ei ulatanudki kätest kinni võtma, on ka foto sellest. Raadiot ja ülekannet kuulsime. Tegelikult on tookordset ülevat tunnet raske kirjeldada. Tagasitee kulges jälle teo kiirusel. Nüüd tulid masinad vastu, et minna piiripunkti.







Kristel: Laps õppis selgeks sõna „veel”





Olin aasta ja kahekuuse tütrega vanematekodus Kilingi-Nõmmes ja ootasime minu vanemaid Balti ketist koju. Laps oli just esimesi sõnu ütlemas ja õppis ära sõna "veel".

Pimeduse saabudes autosid aina tuli ja tuli. Aknast oli seda vahva vaadata, laps ütles seda autode voorimist vaadates ikka "veel" ja "veel" ja neid autotulesid aina tuli. Uhke oli näha, kui isa ja ema lõpuks tulid kokkurullitud suure lipuga.





Eva: Maailm sai fotod kätte!