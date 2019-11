6 nõuannet sügis-talvisel ajal abivahendiga õues liikujale

2. Muuda jalanõud libisemiskindlaks

Et libedaga liikumist lihtsustada, on Tiido sõnul võimalik kinnitada jalanõude külge spetsiaalsed libisemisvastased tallad, mida on tänu takjapaelale lihtne paigaldada. “Libisemisvastased tallad püsivad kindlalt jalanõu ümber ega kao õues liikudes ära,” kirjeldas Tiido.

3. Ratastooliga liikudes varu aega

Talvisel ajal soovitab Tiido kõigil ratastooli kasutajatel veenduda, et ratastooli rehvis oleks õige rõhk ja pidurid töötaksid korrektselt. Võimaluse korral soovitab ta talveperioodiks muretseda ratastoolile eraldi rattad õues liikumiseks, millel on suurem muster ja mida on mugav tuppa tulles vahetada nö toarataste vastu. Samuti soovitab Tiido lisada ratastooli ette spetsiaalne lisaratas, mis muudab manuaalse ratastooli kolmerattaliseks ja aitab lumesegusel ebatasasel pinnal lihtsamini liikuda.

“Libedal pinnasel tuleks liikuda oluliselt aeglasema kiirusega ja olla eriti ettevaatlik. Libedad ja lumised tänavad on ettearvamatud ja seetõttu soovitame minna õue koos saatjaga, kes saab ratastooli lükkamisel, keeramisel või lumme kinni jäämisel abiks olla,” selgitas Tiido. Ta lisas, et ratastooliga liikudes tuleks kasutada kindaid, mis haakuvad ratastooli tõukerõngastega paremini, et vajadusel kiiresti reageerida - pidurdada või hoogu juurde lükata.

4. Lae täis elektriratastooli aku

Elektriratastooli puhul tuleks kindlasti meeles pidada, et lumega on teed ja tänavad raskemini läbitavad ning külmakraadid vähendavad oluliselt akude tööaega ja läbitavat vahemaad. “Kui temperatuur langeb alla 0° C, väheneb aku maht umbes 30%. Seega tuleks oma käigud eelnevalt läbi mõelda ja ratastooli akud kindlasti enne õue minekut täis laadida,” tõi Tiido välja.

5. Ole pimedas nähtav

Pimedal ajal liikudes kanna kindlasti helkurit ning veendu, et ka abivahend on liikluses nähtav. “Lisaks tavalistele helkuritele on karkudele, kepile, tugiraamile ja ka ratastoolile võimalik kleepida helkurkleepse, mis muudavad abivahendi pimedas liikudes paremini nähtavaks,” märkis Tiido ja lisas, et nii on abivahendiga liikuja ka autojuhtidele paremini nähtav.

6. Vali õige riietus ja varu aega

Kuna abivahendiga liikumine võtab Tiido sõnul aega, tasuks külma ilma korral pöörata kindlasti tähelepanu ka õigele soojale ning tuulekindlale riietusele. “Samuti tuleks varuda aega, sest lumelörtsises segus liikumine pole lihtne ja kohalejõudmine soovitud sihtpunkti võib kujuneda kuiva ilmaga võrreldes pikemaks,” soovitas Tiido.